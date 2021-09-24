Накопительная пенсия: Лазебная рассказала о двух законопроектах

В Кабинете министров рассчитывают на то, что Верховная Рада этой осенью таки рассмотрит законопроекты Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала во время дискуссии на тему: «Накопительная пенсия — украинская мечта или реальность?»
Читайте также: Минсоцполитики намерено ввести соцпакеты с накопительными пенсиями: кого это коснется
«Этой осенью мы ожидаем принятия законопроекта, который станет тем концептом, вокруг которого все будем объединяться и работать дальше», — сказала Лазебная.
По словам министра, сейчас правительство ведет активную дискуссию о введении обязательного накопительного уровня. Уже есть два законопроекта, каждый из которых может стать основой для того, который может быть принят парламентом. В частности, проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении № 2683−3, а также наработанный Офисом простых решений законопроект 2683 д. «Один, и второй могут быть основой для того, чтобы парламент принимал в первом чтении», — добавила министр.
Представитель правительства заверила в том, что КМУ готов объединяться и работать ради того, чтобы пенсионная реформа двигалась вперед.
«Мы готовы объединиться вокруг этих законопроектов. Одного или другого, или сделать компиляцию. Еще дискутировать, но принимать. Надо что-то делать. Как говорят мудрые люди, нельзя пройти путь, не сделав первый шаг. Давайте делать этот первый шаг», — призвала Лазебная.
Министр добавила, что сейчас ведется информационная кампания по дальнейшей пенсионной реформе, ведь очень важно объяснять СМИ и людям о накопительной системе и о планах власти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)Вчера, 13:33 - 6422 13
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларовВчера, 10:46 - 1541 10
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 1216 9
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливоВчера, 12:11 - 3567 8
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банкаВчера, 17:00 - 1523 6
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)Вчера, 13:33 - 6422 13
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливоВчера, 12:11 - 3567 8
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование3 ч. назад - 2637 2
Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растутВчера, 14:05 - 2568 2
Работодателя, допустившего массовое использование незадекларированного труда, оштрафовали более чем на 2 млн грнВчера, 11:39 - 2563
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1676 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 451 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1559 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1130 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1061 5