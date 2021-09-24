Накопительная пенсия: Лазебная рассказала о двух законопроектах

В Кабинете министров рассчитывают на то, что Верховная Рада этой осенью таки рассмотрит законопроекты Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала во время дискуссии на тему: «Накопительная пенсия — украинская мечта или реальность?»

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«Этой осенью мы ожидаем принятия законопроекта, который станет тем концептом, вокруг которого все будем объединяться и работать дальше», — сказала Лазебная.

По словам министра, сейчас правительство ведет активную дискуссию о введении обязательного накопительного уровня. Уже есть два законопроекта, каждый из которых может стать основой для того, который может быть принят парламентом. В частности, проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении № 2683−3, а также наработанный Офисом простых решений законопроект 2683 д. «Один, и второй могут быть основой для того, чтобы парламент принимал в первом чтении», — добавила министр.

Представитель правительства заверила в том, что КМУ готов объединяться и работать ради того, чтобы пенсионная реформа двигалась вперед.

«Мы готовы объединиться вокруг этих законопроектов. Одного или другого, или сделать компиляцию. Еще дискутировать, но принимать. Надо что-то делать. Как говорят мудрые люди, нельзя пройти путь, не сделав первый шаг. Давайте делать этот первый шаг», — призвала Лазебная.

Министр добавила, что сейчас ведется информационная кампания по дальнейшей пенсионной реформе, ведь очень важно объяснять СМИ и людям о накопительной системе и о планах власти.