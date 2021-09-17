Группа компаний Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок.
Об этом свидетельствует информация на странице банка в Facebook.
Согласно сообщению, банк работает под лицензией банка «Восток», принадлежащего ООО «Восток Капитал», акционеры которого — владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.
Что банк предлагает клиентам:
Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах «Фора» и «Сильпо» и других магазинах Fozzy Group.
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