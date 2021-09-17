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Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок

Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок

Группа компаний Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок.

Об этом свидетельствует информация на странице банка в Facebook.

Согласно сообщению, банк работает под лицензией банка «Восток», принадлежащего ООО «Восток Капитал», акционеры которого — владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Что банк предлагает клиентам:

  • кредитный лимит до 100 тыс. грн;
  • бесплатное пополнение карты в «Сильпо» и почтовых отделениях Justin;
  • снятие наличных средств через кассы и банкоматы украинских банков — 0,5% за счет собственных средств, 4% + 20 грн за счет кредитных средств;
  • перевод средств с карты на карту или на текущие счета физических лиц — бесплатно за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств;
  • льготный кредит до двух месяцев под 0,1%;
  • накопительный счет с 7% годовых.

Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах «Фора» и «Сильпо» и других магазинах Fozzy Group.

Справка Finance.ua:

  • Fozzy Group запустила «Банк Власний Рахунок» в режиме тестирования в августе 2021 года;
  • Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны;
  • компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома Фора, дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», магазины персональной электроники Ringoo.
По материалам Finance.UA
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