Группа компаний Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок.

Об этом свидетельствует информация на странице банка в Facebook.

Согласно сообщению, банк работает под лицензией банка «Восток», принадлежащего ООО «Восток Капитал», акционеры которого — владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Что банк предлагает клиентам:

кредитный лимит до 100 тыс. грн;

бесплатное пополнение карты в «Сильпо» и почтовых отделениях Justin;

снятие наличных средств через кассы и банкоматы украинских банков — 0,5% за счет собственных средств, 4% + 20 грн за счет кредитных средств;

перевод средств с карты на карту или на текущие счета физических лиц — бесплатно за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств;

льготный кредит до двух месяцев под 0,1%;

накопительный счет с 7% годовых.

Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах «Фора» и «Сильпо» и других магазинах Fozzy Group.

Справка Finance.ua:

Fozzy Group запустила «Банк Власний Рахунок» в режиме тестирования в августе 2021 года;

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны;