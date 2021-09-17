После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — Гелетий

Инициативы относительно возможной продажи ПриватБанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на «хороший» и «плохой» банки — good and bad bank. Этот шаг позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.
Вопрос судебных процессов с бывшими акционерами ПриватБанка также может быть проблемой для инвесторов, соглашается он. Но именно поэтому надо провести разделение банка.
Читайте также: Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка
«Национальный банк неизменно придерживается позиции о привлечении к ответственности всех виновных лиц и компенсации убытков государству (со стороны бывших акционеров. — Ред.). Мы делаем согласованные с ПриватБанком шаги в этом направлении. Безусловно, мы действуем исключительно в рамках нашего мандата и вовлечены в дела, в которых НБУ является одной из сторон», — сказал Гелетий.
Он отметил, что на протяжении последних лет банк демонстрирует динамичную прибыльную деятельность, выплачиваются дивиденды. И сейчас задача государства, в том числе и НБУ — отстаивать интересы в судебных исках.
«Есть ряд исков в разных юрисдикциях, где принимает участие и НБУ. Прежде всего, это касается обжалования решений о национализации, определения лиц, связанных с банком, а также по процедуре bail-in», — пояснил замглавы НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)Вчера, 13:33 - 6658 15
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливоВчера, 12:11 - 3725 10
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банкаВчера, 17:00 - 1654 7
Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора раза2 ч. назад - 145 4
Черкассы подняли тарифы на отопление для населенияВчера, 20:30 - 626 4
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)Вчера, 13:33 - 6658 15
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование4 ч. назад - 4927 3
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливоВчера, 12:11 - 3725 10
Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растутВчера, 14:05 - 2687 2
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банкаВчера, 17:00 - 1654 7
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1693 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 454 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1568 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1137 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1062 5