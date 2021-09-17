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После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — Гелетий

После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — Гелетий

Инициативы относительно возможной продажи ПриватБанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на «хороший» и «плохой» банки — good and bad bank. Этот шаг позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

Вопрос судебных процессов с бывшими акционерами ПриватБанка также может быть проблемой для инвесторов, соглашается он. Но именно поэтому надо провести разделение банка.

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«Национальный банк неизменно придерживается позиции о привлечении к ответственности всех виновных лиц и компенсации убытков государству (со стороны бывших акционеров. — Ред.). Мы делаем согласованные с ПриватБанком шаги в этом направлении. Безусловно, мы действуем исключительно в рамках нашего мандата и вовлечены в дела, в которых НБУ является одной из сторон», — сказал Гелетий.

Он отметил, что на протяжении последних лет банк демонстрирует динамичную прибыльную деятельность, выплачиваются дивиденды. И сейчас задача государства, в том числе и НБУ — отстаивать интересы в судебных исках.

«Есть ряд исков в разных юрисдикциях, где принимает участие и НБУ. Прежде всего, это касается обжалования решений о национализации, определения лиц, связанных с банком, а также по процедуре bail-in», — пояснил замглавы НБУ.

По материалам РБК-Украина
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