Накопительная пенсия: в регуляторе перечислили способы пенсионных вложений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших накоплениях, узнал, что пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги.

Об этом вчера в ходе экспертной дискуссии заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко.

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«Прежде всего, создание механизма гарантирования вкладов в НПФ зависит от того, какую модель для себя изберет Украина, и именно она будет правильной. Если смотреть на европейский и международный опыт, то на всех рынках работают разные модели. Однако, когда мы говорим о гарантиях, то по моему мнению, здесь уместнее рассматривать систему рисков. Она более масштабная. Это комплекс мер, начиная как с системы функционирования инфраструктуры, которая должна обеспечить гарантии, так и самой формы гарантий, которые между собой тесно связаны», – отметил Бойко.

Если рассматривать гарантии, то есть три формы защиты от инвестиционного риска:

можно отказаться от механизма гарантий, используя для хеджирования инструменты финансового рынка, например, избрав варианты деривативов;

можно использовать гарантии возврата, предоставленные третьими лицами, например, сервис-провайдерами пенсионного фонда, их объединениями или использовать другие формы коллективной передачи рисков;

можно создать резервные фонды как в самом НПФ , так и на уровне компаний по управлению активами.

В мировой практике встречается многообразие форм гарантий:

гарантия возврата капитала (гарантия нулевого дохода);

гарантия фиксированной доходности;

инфляционно-ориентированная или индексно-ориентированная гарантия, которая обеспечивает доходность на уровне индекса потребительских цен или выбранного бенчмарка;

текущая (ежегодная) номинальная гарантия;

плавающая гарантия.

Он подчеркнул, что гарантии бесплатными не бывают и каждый из этих видов гарантий имеет свою цену. За них в конечном итоге рассчитываются или налогоплательщики (в случае государственных гарантий), или же участники системы (в виде недополученной доходности собственных инвестиций). И чем больший объем покрывается гарантией (вклады, доход, доход на уровне бенчмарка, прочее), тем она дороже.

«Что касается структуры активов, то уже сегодня для третьего и в ближайшей перспективе для второго уровней пенсионного обеспечения предусмотрена четкая структура, куда именно могут быть вложены пенсионные средства. Это и банковские инструменты, и ценные бумаги, и др. Сейчас проблема именно с финансовыми инструментами, ибо единственным пригодным в текущей ситуации инструментом для вложения пенсионных средств является ОВГЗ. Именно над решением этого вопроса работает комиссия. Мы хотим, чтобы рынки капитала получили широкий спектр эффективных финансовых инструментов, которые будут использоваться для формирования качественного портфеля пенсионных инвестиций», – добавил Бойко.

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