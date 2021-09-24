Власти Киева планируют инвестировать в добычу газа

КГГА прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей, и с соответствующим письмом обратилась к «Нафтогазу».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Киевская городская государственная администрация прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского природного газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей. Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже по сравнению со стоимостью импортируемого, позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф. С соответствующим письмом городские власти обратились к НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

КГГА предлагает создать рабочую группу, в рамках которой состоялось бы профессиональное обсуждение инициативы и подготовка соответствующего проекта.

Решение городских властей Киева о необходимости инвестирования в отечественную добычу газа продиктовано рядом факторов, добавляют в КГГА.

«Прежде всего, необходимостью преодоления кризиса в теплоснабжении, необходимостью обеспечить надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения. Ведь сегодня фиксируется тенденция стремительного роста цены на природный газ на мировом и европейском рынках. Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны вынуждены будут покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, в 3−4 раза превышающим цены, заложенные в тариф.

Данные официальных источников свидетельствуют о том, что за последние годы объемы добычи природного газа в Украине уменьшаются. Притом что в правительстве подчеркивают стратегическую необходимость поиска новых месторождений и увеличение объемов отечественной добычи", — говорится в позиции властей Киева.

В КГГА добавили, что киевские теплоэнергетики являются одними из крупнейших потребителей природного газа в Украине.

Ориентировочный объем использования газа коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электроэнергии составляет 2,3 млрд куб, добавили там.

«А стоимость этого энергоресурса является базовым фактором при расчете тарифов. Поэтому городские власти, учитывая письмо „Киевтеплоэнерго“, готовы начать работу в направлении инвестирования в отечественную добычу газа как один из путей сдерживания цены на тепловую энергию. По состоянию на сегодня городская власть не получила возражений со стороны НАК „Нафтогаз“ и готова к более детальной проработке, в частности, в рамках украинского инвестиционного газового конгресса, который состоится 20−22 октября этого года в столице», — резюмировали в КГГА.