Власти Киева планируют инвестировать в добычу газа

КГГА прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей, и с соответствующим письмом обратилась к «Нафтогазу».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«Киевская городская государственная администрация прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского природного газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей. Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже по сравнению со стоимостью импортируемого, позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф. С соответствующим письмом городские власти обратились к НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.
КГГА предлагает создать рабочую группу, в рамках которой состоялось бы профессиональное обсуждение инициативы и подготовка соответствующего проекта.
Решение городских властей Киева о необходимости инвестирования в отечественную добычу газа продиктовано рядом факторов, добавляют в КГГА.
«Прежде всего, необходимостью преодоления кризиса в теплоснабжении, необходимостью обеспечить надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения. Ведь сегодня фиксируется тенденция стремительного роста цены на природный газ на мировом и европейском рынках. Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны вынуждены будут покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, в 3−4 раза превышающим цены, заложенные в тариф.
Данные официальных источников свидетельствуют о том, что за последние годы объемы добычи природного газа в Украине уменьшаются. Притом что в правительстве подчеркивают стратегическую необходимость поиска новых месторождений и увеличение объемов отечественной добычи", — говорится в позиции властей Киева.
В КГГА добавили, что киевские теплоэнергетики являются одними из крупнейших потребителей природного газа в Украине.
Ориентировочный объем использования газа коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электроэнергии составляет 2,3 млрд куб, добавили там.
«А стоимость этого энергоресурса является базовым фактором при расчете тарифов. Поэтому городские власти, учитывая письмо „Киевтеплоэнерго“, готовы начать работу в направлении инвестирования в отечественную добычу газа как один из путей сдерживания цены на тепловую энергию. По состоянию на сегодня городская власть не получила возражений со стороны НАК „Нафтогаз“ и готова к более детальной проработке, в частности, в рамках украинского инвестиционного газового конгресса, который состоится 20−22 октября этого года в столице», — резюмировали в КГГА.
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