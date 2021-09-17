День финансов: покупка авто онлайн, новое правление «Нафтогаза», начало работы БЭБ

Понедельник, 27 сентября. Пока в БЭБ думают, как бороться с бизнесом, который уклоненяется от налогов, в ПриватБанке придумали, как бороться с мошенниками, которые подделывают SIM-карты.
Покупка-продажа авто онлайн. В Украине упростили перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи. Оформлять сделки купли-продажи автомобилей можно будет не выходя из дома — в электронном кабинете водителя. Чтобы оформить документы на авто, необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя, заполнить договор и подписать документы с помощью КЭП.
Кстати, онлайн также можно зарегистрировать место проживания ребенка. На портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места проживания. Как это сделать — рассказываем здесь.
Новое правление «Нафтогаза». Сегодня Кабмин назначил новое правление НАК «Нафтогаз Украины». Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК. В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.
Доходы и размер субсидии. Субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны. По этой ссылке рассказываем, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии. Добавим только, что размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
Работа транспорта в «желтых» и «красных» зонах. Санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в «желтой» зоне ограничения для транспорта не предусмотрены. Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС. По его словам, пока о закрытии или об ограничении движения транспорта речь не идет.
Номер телефона необходимо привязать к паспорту — совет ПриватБанка. В банке отмечают, что номер телефона граждан является финансовым номером. В частности, банк использует его для идентификации. Мошенники же могут подделать SIM-карту и отобрать номер. Поэтому ПриватБанк советует обратиться к своему мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте. Потому что телефон, подвязанный к паспорту, не так легко отобрать.
Депозитов в банках стало меньше. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования составила 622,86 млрд грн, в то же время в августе эта сумма составляла 624,7 млрд грн. Вклады 98,0% вкладчиков не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 237,70 млрд грн.
Выявление и преодоление «схематоза». Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что работа БЭБ не будет начинаться с визитов к бизнесу. Поначалу бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы по уклонению от налогов, потом выявлять их коррупционное прикрытие, а только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.
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