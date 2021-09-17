0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 49 0

День финансов: покупка авто онлайн, новое правление «Нафтогаза», начало работы БЭБ

День финансов: покупка авто онлайн, новое правление «Нафтогаза», начало работы БЭБ

Понедельник, 27 сентября. Пока в БЭБ думают, как бороться с бизнесом, который уклоненяется от налогов, в ПриватБанке придумали, как бороться с мошенниками, которые подделывают SIM-карты.

Покупка-продажа авто онлайн. В Украине упростили перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи. Оформлять сделки купли-продажи автомобилей можно будет не выходя из дома — в электронном кабинете водителя. Чтобы оформить документы на авто, необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя, заполнить договор и подписать документы с помощью КЭП.

Кстати, онлайн также можно зарегистрировать место проживания ребенка. На портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места проживания. Как это сделать — рассказываем здесь.

Новое правление «Нафтогаза». Сегодня Кабмин назначил новое правление НАК «Нафтогаз Украины». Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК. В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Доходы и размер субсидии. Субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны. По этой ссылке рассказываем, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии. Добавим только, что размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Работа транспорта в «желтых» и «красных» зонах. Санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в «желтой» зоне ограничения для транспорта не предусмотрены. Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС. По его словам, пока о закрытии или об ограничении движения транспорта речь не идет.

Номер телефона необходимо привязать к паспорту — совет ПриватБанка. В банке отмечают, что номер телефона граждан является финансовым номером. В частности, банк использует его для идентификации. Мошенники же могут подделать SIM-карту и отобрать номер. Поэтому ПриватБанк советует обратиться к своему мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте. Потому что телефон, подвязанный к паспорту, не так легко отобрать.

Депозитов в банках стало меньше. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования составила 622,86 млрд грн, в то же время в августе эта сумма составляла 624,7 млрд грн. Вклады 98,0% вкладчиков не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 237,70 млрд грн.

Выявление и преодоление «схематоза». Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что работа БЭБ не будет начинаться с визитов к бизнесу. Поначалу бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы по уклонению от налогов, потом выявлять их коррупционное прикрытие, а только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.