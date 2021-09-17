Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн

В Украине оформлять сделки купли-продажи автомобилей можно будет не выходя из дома – в электронном кабинете водителя. Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Соответствующая норма вступит в силу через шесть месяцев после публикации этого решения.

Согласно пояснительной записке, украинцам таким образом упростят перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи, которая сейчас происходит в сервисном центре МВД и занимает много времени.

Процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:

авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единый госпортал электронных услуг);

или Единый госпортал электронных услуг); заполнение договора в режиме онлайн;

подписание документа с помощью квалифицированной электронной подписи сторонами договора.

Ведомости о владельце транспорта и сам автомобиль автоматически проверят по реестрам и базам данных на отсутствие ограничений для продажи.

“В случае, если по результатам такой проверки будут установлены факты пребывания транспортного средства или физлица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обязательств, договор не заключается”, – сказано в тексте.

Стоит отметить, что сейчас в электронном кабинете водителя можно, среди прочего, обменять и восстановить права, зарегистрировать надлежащего пользователя, отследить и уплатить штрафы за нарушение ПДД.

Справка Finance.ua: