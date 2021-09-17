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Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн

Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн

В Украине оформлять сделки купли-продажи автомобилей можно будет не выходя из дома – в электронном кабинете водителя. Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Соответствующая норма вступит в силу через шесть месяцев после публикации этого решения.

Согласно пояснительной записке, украинцам таким образом упростят перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи, которая сейчас происходит в сервисном центре МВД и занимает много времени.

Процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:

  • авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единый госпортал электронных услуг);
  • заполнение договора в режиме онлайн;
  • подписание документа с помощью квалифицированной электронной подписи сторонами договора.

Ведомости о владельце транспорта и сам автомобиль автоматически проверят по реестрам и базам данных на отсутствие ограничений для продажи.

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“В случае, если по результатам такой проверки будут установлены факты пребывания транспортного средства или физлица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обязательств, договор не заключается”, – сказано в тексте.

Стоит отметить, что сейчас в электронном кабинете водителя можно, среди прочего, обменять и восстановить права, зарегистрировать надлежащего пользователя, отследить и уплатить штрафы за нарушение ПДД.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах.
По материалам УБР
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