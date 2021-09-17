Кабмин назначил новое правление «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК «Нафтогаз Украины». Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК.

Решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления «Нафтогаза» Маврикия Калугина, советника председателя правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника председателя правления; Елену Бойченко, директора Управления персоналом и социальной политики «Группы Нафтогаз»; Романа Чумака, главу казначейства «Группы Нафтогаз».

По информации РБК-Украина, Кабмин собрался, уволил трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил Кабинет Министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании, который оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.

В начале сентября три члена наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.