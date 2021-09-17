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Кабмин назначил новое правление «Нафтогаза»

Кабмин назначил новое правление «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК «Нафтогаз Украины». Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК.

Решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления «Нафтогаза» Маврикия Калугина, советника председателя правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника председателя правления; Елену Бойченко, директора Управления персоналом и социальной политики «Группы Нафтогаз»; Романа Чумака, главу казначейства «Группы Нафтогаз».

По информации РБК-Украина, Кабмин собрался, уволил трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил Кабинет Министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании, который оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.

В начале сентября три члена наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.

По материалам РБК-Украина
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