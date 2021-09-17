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ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспорту

ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспорту

Finance.ua как портал, который следит за банковскими новостями, узнал, что ПриватБанк советует клиентам.

Так, в банке советуют привязать номер телефона к паспорту, и тогда ваши средства будут в безопасности.

«Вероятнее всего, ваш номер телефона — это финансовый номер, то есть тот, который банк использует для идентификации. Мошенники могут подделать SIM-карту и отобрать номер», — отметили в сообщении.

Чтобы защитить номер, банк советует обратиться к своему мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте. Потому что телефон, подвязанный к паспорту, не так легко отобрать.

Напомним, что с 1 июня ПриватБанк прекратил начисление процентов на остаток собственных средств.

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По материалам Finance.UA
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