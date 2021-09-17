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Ужесточение карантина в Украине: как будет работать транспорт в «желтых» і «красных» зонах

Ужесточение карантина в Украине: как будет работать транспорт в «желтых» і «красных» зонах

В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в «желтых» и «красных» зонах карантина. Пока о закрытии или об ограничении движения транспорта речь не идет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

Напомним, 20 сентября Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

«Желтая» зона

В этой зоне ограничения для транспорта не предусмотрены, сообщил Кузин.

«Красная» зона

Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

«То есть, по сути, областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока о закрытии или об ограничении движения транспорта речь не идет», — сообщил главный санитарный врач.

Он объяснил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

«Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству», — заявил Кузин.

Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как в местах ожидания, так и в самом транспорте.

По материалам РБК-Украина
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