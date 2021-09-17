Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда начнутся проверки бизнеса

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что работа БЭБ не будет начинаться с визитов к бизнесу.
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Поначалу бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы по уклонению от налогов, потом выявлять их коррупционное прикрытие, а только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.
«Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того “схематоза”, который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление “схематоза”, далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы… И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, уплатите налоги, или самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок», – сказал глава Бюро экономической безопасности.
Верховная Рада приняла Закон о БЭБ в первом чтении в сентябре 2020, а окончательно утвердила документ в конце января 2021 года.
Бюро экономической безопасности было создано Кабинетом министров 12 мая 2021 года. Эта структура возьмет на себя полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Напомним, ранее речь шла о том, что Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы.
Главой Бюро правительство назначило главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника.
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