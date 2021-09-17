Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда начнутся проверки бизнеса

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что работа БЭБ не будет начинаться с визитов к бизнесу.

Читайте также: Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН

Поначалу бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы по уклонению от налогов, потом выявлять их коррупционное прикрытие, а только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.

«Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того “схематоза”, который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление “схематоза”, далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы… И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, уплатите налоги, или самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок», – сказал глава Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла Закон о БЭБ в первом чтении в сентябре 2020, а окончательно утвердила документ в конце января 2021 года.

Бюро экономической безопасности было создано Кабинетом министров 12 мая 2021 года. Эта структура возьмет на себя полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее речь шла о том, что Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы.

Главой Бюро правительство назначило главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника.

Справка Finance.ua:

В каких случаях проводятся внеплановые проверки ГНС : особенность внеплановых проверок ГНС заключается в том, что они предназначены для проверки отдельных вопросов, не предусмотрены определенным планом и могут проводиться без ограничения их количества или периодичности.