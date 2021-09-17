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Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда начнутся проверки бизнеса

Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда начнутся проверки бизнеса

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что работа БЭБ не будет начинаться с визитов к бизнесу.

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Поначалу бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы по уклонению от налогов, потом выявлять их коррупционное прикрытие, а только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.

«Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того “схематоза”, который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление “схематоза”, далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы… И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, уплатите налоги, или самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок», – сказал глава Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла Закон о БЭБ в первом чтении в сентябре 2020, а окончательно утвердила документ в конце января 2021 года.

Бюро экономической безопасности было создано Кабинетом министров 12 мая 2021 года. Эта структура возьмет на себя полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее речь шла о том, что Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы.

Главой Бюро правительство назначило главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника.

Справка Finance.ua:

  • В каких случаях проводятся внеплановые проверки ГНС: особенность внеплановых проверок ГНС заключается в том, что они предназначены для проверки отдельных вопросов, не предусмотрены определенным планом и могут проводиться без ограничения их количества или периодичности.
  • Органы ГНС ужеточают контроль за наиболее рисковыми плательщиками и сосредоточивают ресурсы на росте не количества проверок, а их качества. Соответствующие меры направлены как на предубеждение нарушений, так и на их дальнейшее выявление.
По материалам ua.news
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