Вклады украинцев в банках уменьшились — ФГВФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, решил рассказать, сколько денег украинцы держат на депозитах.

Как свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 622,86 млрд грн (в августе 2021 г. – 624,7 млрд грн).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2021 года:

вклады в национальной валюте – 377,44 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 245,42 млрд грн.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 237,70 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 58,24 млрд грн (9,3% от общей суммы вкладов).

Напомним, что в реестре участников Фонда гарантирования насчитывался 71 банк.

Справка Finance.ua:

при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;

вкладчики банков, ликвидация которых длится более 5 лет, должны актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов;

если банк стал неплатежеспособным, а ваш вклад превышает гарантированную сумму возмещения или не возмещается Фондом гарантирования вкладов, то вкладчик уже как кредитор имеет право заявлять в Фонд свои кредиторские требования к банку, в отношении которого начата процедура ликвидации.

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