Вклады украинцев в банках уменьшились — ФГВФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, решил рассказать, сколько денег украинцы держат на депозитах.
Как свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 622,86 млрд грн (в августе 2021 г. – 624,7 млрд грн).
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2021 года:
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 237,70 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 58,24 млрд грн (9,3% от общей суммы вкладов).
Напомним, что в реестре участников Фонда гарантирования насчитывался 71 банк.
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