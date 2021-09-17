Как зарегистрировать место проживания ребенка через «Дію» (инфографика)

На портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места проживания.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, решил рассказать, как зарегистрировать место проживания ребенка через «Дію».

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«Адрес нового и текущего места проживания должен входить в перечень административно-территориальных единиц, на территории которых проводится экспериментальный проект (г. Харьков, г. Луцк, г. Ровно, г. Винница, г. Мариуполь, г. Кривой Рог, г. Хмельницкий, г. Львов)», — сказано в сообщении.

Также, жилье, по адресу которого происходит регистрация, не должно находиться в ипотеке/доверительной собственности в качестве способа обеспечения выполнения обязательств.

«Место проживания вашего ребенка будет зарегистрировано. Если вам необходимо получить бумажную выписку о зарегистрированном месте проживания, обратитесь в Центр предоставления административных услуг. Также вы можете увидеть актуальное место регистрации вашего ребенка в е-свидетельстве о рождении в мобильном приложении Дія», — добавили в Минцифры.

Как отмечается, подача заявления займет 5 минут.

Срок предоставления услуги – 1 рабочий день.

Стоимость услуги – 13 грн 60 коп.

Справка Finance.ua:

ранее в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID -сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса;