День финансов: соцгарантии для фрилансеров, платные дороги, обеспечение украинцев жильем

Среда, 22 сентября: Решения, принятые Кабмином и Верховной Радой:

Обеспечение украинцев жильем. ВР поручила Кабмину провести комплексный анализ состояния обеспечения граждан жильем по категориям в разрезе областей, городов и в целом в стране. Будет проведен анализ таких показателей статистика получения жилья гражданами за последние 10 лет, динамика движения жилищной очереди по годам с 1991 года и другое.

Полный пакет соцгарантий для фрилансеров. Народные депутаты проголосовали за принятие законопроекта, которым предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, также предлагается полный пакет соцгарантий для фрилансеров.

Плата за пользование государственными дорогами. Кабмин одобрил законопроект, которым предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования. Он предусматривает установление платы за использование автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более.

Пенсии и субсидии через «Дію». Кабмин также одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг.

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Налоговые сборы ФЛП за 10 лет. В Украине 2 миллиона предпринимателей. Finance.ua узнал в Опендатабот, сколько они принесли в экономику Украины из 2011-2020 годах.

Цена газа до конца отопительного сезона. В НАК «Нафтогаз» обещают сохранить действующую цену на газ для населения до конца отопительного сезона, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе. Для населения цена газа составит 7,96 гривны, а для производителей тепла и горячей воды — 7,42 гривны.

Основные факторы восстановления экономики. По сообщению Госстата, во 2 квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 5,7% в годовом измерении. Как объяснили в НБУ, восстановление было ожидаемо и обусловлено устойчивым внутренним спросом, ростом инвестиционной активности, а также низкой базой сравнения прошлого года. Кстати, украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков.

Налоговая амнистия: главные «вопросы без ответов». Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев ответил на наиболее критические вопросы по налоговой амнистии, которая стартовала 1 сентября.