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Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогами

Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогами

Кабинет министров на заседании правительства 22 сентября одобрил проект, которым предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования.

Finance.ua как портал, который следит за законодательными изменениями, узнал детали документа.

Кто должен будет платить. Законопроект предусматривает установление платы за использование автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и больше.

Проектом предлагается установление Кабинетом министров тарифа и порядок расчета стоимости платы за использование автомобильных дорог общего пользования, а также порядка ее взимания.

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Также этот законопроект предлагает ввести систему контроля за движением транспортных средств с помощью метки радиочастотной идентификации и внедрение электронной системы платы за пользование автомобильными дорогами.

Поступления в бюджет. При внедрении Системы для транспортных средств с максимальной допустимой массой 12 т и более в определенных Кабинетом министров Украины автомобильных дорогах общего пользования государственного значения дополнительные поступления на выполнение ремонтно-строительных работ могут составить до 9 млрд грн в зависимости от среднего тарифа (1,0-3,0 грн/км) и протяженности дорог, по которым взимается плата (все дороги государственного значения или их часть).

Куда направят средства. Средства, полученные от введения такой системы, будут направляться на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, на которых взимается или планируется взиматься указанная плата, и сооружений на таких автомобильных дорогах.

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По материалам Finance.UA
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