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Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков

Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков

Номинальный объем средств населения в банках за август сократился на 6,6 млрд — до 686,9 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ.

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В июле имел место номинальный отток в размере почти 7 млрд грн, который, впрочем, наполовину был обусловлен укреплением гривны.

За август официальный курс гривны к доллару США не изменился, оставаясь на уровне 26,89 грн/$. Следовательно, отток в полном объеме реален.

На начало текущего года объем средств населения в банках в гривневом эквиваленте составил 681,9 млрд грн. Таким образом, несмотря на значительное укрепление курса в целом за 8 месяцев (январь-август), наблюдается приток сбережений граждан в банки.

Динамика средств физлиц в банках в последнее время очень нестабильна: рекордные притоки сменяются солидными оттоками. При этом в первом полугодии наблюдалось чередование. Так, мартовский отток сменился апрельским притоком. В мае — опять отток, а в июне — плюс 9 млрд грн. И вот теперь отток два месяца подряд.

В лидерах по июльскому оттоку — весь квартет госбанков, который суммарно лишился более 10 млрд грн сбережений граждан. При этом львиная доля оттока пришлась на ПриватБанк.

У остальных банков – номинальный отток небольшой: скорее всего, обусловленный курсовым фактором.

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По материалам Минфин.com.ua
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