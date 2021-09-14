Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков

Номинальный объем средств населения в банках за август сократился на 6,6 млрд — до 686,9 млрд грн.
Об этом сообщает НБУ.
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В июле имел место номинальный отток в размере почти 7 млрд грн, который, впрочем, наполовину был обусловлен укреплением гривны.
За август официальный курс гривны к доллару США не изменился, оставаясь на уровне 26,89 грн/$. Следовательно, отток в полном объеме реален.
На начало текущего года объем средств населения в банках в гривневом эквиваленте составил 681,9 млрд грн. Таким образом, несмотря на значительное укрепление курса в целом за 8 месяцев (январь-август), наблюдается приток сбережений граждан в банки.
Динамика средств физлиц в банках в последнее время очень нестабильна: рекордные притоки сменяются солидными оттоками. При этом в первом полугодии наблюдалось чередование. Так, мартовский отток сменился апрельским притоком. В мае — опять отток, а в июне — плюс 9 млрд грн. И вот теперь отток два месяца подряд.
В лидерах по июльскому оттоку — весь квартет госбанков, который суммарно лишился более 10 млрд грн сбережений граждан. При этом львиная доля оттока пришлась на ПриватБанк.
У остальных банков – номинальный отток небольшой: скорее всего, обусловленный курсовым фактором.
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