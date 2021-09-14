Оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію»

Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат в 2020 году.
Заседание правительства транслировалось на Youtube-канале.
В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:
Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью портала «Дія».
Напомним, средний размер субсидии в июле увеличился по сравнению с июнем (309,53 грн) на 3,2% и составил 320,80 грн. В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 2291 10
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем2 ч. назад - 851 7
Кабмин может обязать невакцинированных работников делать ПЦР-тесты за свой счет — министрВчера, 09:49 - 740 6
Себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна/куб. м, — исполнительный директор группы Ватерландер4 ч. назад - 737 5
Налоговая амнистия принесла в госбюджет 1,5 млн грн за три недели, — ГетманцевОколо часа назад - 210 4
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 3757 4
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезона3 ч. назад - 2034 2
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков3 ч. назад - 1980 3
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятияВчера, 21:03 - 1933 1
Универсал Банк увеличивает капитал на 1 млрд грн для поддержки monobankВчера, 19:03 - 1182
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 973 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 292
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1149 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 775
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 854 5