Оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію»

Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат в 2020 году.

Заседание правительства транслировалось на Youtube-канале.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:

обращение в электронной форме за назначением пенсий;

обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;

обращение в электронной форме за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;

обращение в электронной форме за назначением компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги.

Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью портала «Дія».

Напомним, средний размер субсидии в июле увеличился по сравнению с июнем (309,53 грн) на 3,2% и составил 320,80 грн. В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.

Справка Finance.ua:

субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. После окончания срока получения субсидии органы соцзащиты проводят самостоятельно перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан;