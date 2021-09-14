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Экономика Украины восстанавливается после кризиса: НБУ назвал основные факторы

Экономика Украины восстанавливается после кризиса: НБУ назвал основные факторы

Во II квартале 2021 года реальный ВВП Украины, по данным Госстата, вырос на 5,7% в годовом измерении. Оживление экономики в годовом измерении было ожидаемо и обусловлено устойчивым внутренним спросом, ростом инвестиционной активности, а также низкой базой сравнения прошлого года.

Об этом свидетельствует комментарий Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечается в комментарии, рост экономики во II квартале в годовом измерении поддерживался прежде всего потреблением домохозяйств. Конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 17,4% г/г.

Устойчивый потребительский спрос поддерживали, в частности:

  • высокие темпы роста зарплат, обусловленные оживлением экономической активности после кризиса, повышением минимальной зарплаты, пересмотром зарплат в отраслях здравоохранения и образования и доплатами медикам;
  • повышение пенсий в марте 2021 года и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Вклад низкой базы сравнения также был весом: в прошлом году именно во II квартале действовали самые жесткие карантинные ограничения, из-за которых потребление домохозяйств существенно сократилось, добавили в НБУ.

По данным НБУ, в III квартале экономика живо восстанавливается.

«Во-первых, этому способствует наверстывание темпов уборки урожая в условиях выше прошлогодней урожайности, во-вторых — сохранение устойчивого потребительского спроса из-за высоких темпов роста зарплат и улучшения ситуации на рынке труда. Дополнительное влияние оказывает дальнейшее оживление инвестиционной активности, а также благоприятные внешние условия, сформировавшиеся на фоне быстрого восстановления глобальной экономики благодаря распространению вакцинации, масштабным стимулам и растущему оптимизму. Об этом свидетельствуют имеющиеся высокие показатели, в частности розничной торговли, транспорта, сельского хозяйства и отдельных видов промышленности», — говорится в комментарии.

По материалам РБК-Украина
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