«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезона

В НАК «Нафтогаз» обещают сохранить действующую цену на газ для населения до конца отопительного сезона, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе.
По словам директора по интегрированным коммуникациям «Нафтогаза» Максима Белявского, для населения цена газа составит 7,96 гривны, а для производителей тепла и горячей воды — 7,42 гривны.
«Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду — ложная и направлена на дестабилизацию ситуации в обществе. Что касается цены газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая уже учтена в тарифах», — заявил Белявский.
По его словам, многие производители предупреждают, что им придется увеличивать платежки.
Белявский напомнил, что в прошлом году «Нафтогаз» поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 гривен. При этом цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 гривен.
Он добавил, что в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон, который продлится с октября 2021 года по март 2022 года.
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