Налоговая амнистия: Гетманцев ответил на главные «вопросы без ответов»

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев ответил на наиболее критические вопросы по налоговой амнистии, которая стартовала 1 сентября.

Об этом шла речь в эфире «Мокрик по живому» на hromadske.

Финмониторинг: как доказать банку, что средства имеют легальное происхождение, если они все время находились в «тени»?

Гетманцев отметил, что с банками сейчас проводят тренинги по этому поводу. Фактически банк делает заключение о происхождении этих средств из заявления клиента. В ней декларант отмечает, что активы не получены от преступной деятельности.

И, например, продолжил глава комитета, если человек декларирует миллиард долларов и утверждает, что это зарплата за 10 лет, у банка возникнут дополнительные вопросы, потому что это несопоставимые суммы.

«Я не хочу говорить, что открытие счета под налоговую амнистию выводится из-под финмониторинга. Потому что еще чего доброго нас в черный список FATF отнесут», — подытожил он.

Если человек, всю жизнь получавший зарплату в конверте, решит воспользоваться амнистией, то накажут ли за выплату таких зарплат его работодателя?

«Никто не требует от человека указать, от кого он получил эти средства. Требуется указать только „от бизнеса“, „от заработной платы“ „другого дохода“, какого-то. Код ЕГРПОУ не требуется указывать», — пояснил Гетманцев.

Подача декларации не освобождает налогоплательщика от проверок налоговой за те периоды, которых налоговая амнистия не касается. Как доказать государству, что амнистируемые активы касаются какого-то конкретного года?

По словам Гетманцева, ничего доказывать не нужно. Он напомнил, что цель налоговой амнистии в том, чтобы получить от государства документ о легальности происхождения своих средств. В отношении этих средств лицо освобождается от любой ответственности за нарушение законодательства.

«Если у меня есть другие деньги, которые являются „черными“, и они не охватываются этой суммой в 400 тыс грн, и я их буду в будущем использовать, то могут быть вопросы относительно происхождения этих средств. Налоговая амнистия — это о том, чтобы к использованию этой суммы не было никаких вопросов в будущем», — резюмировал он.

Для активов в Украине налогоплательщик не обязан прилагать документы, подтверждающие их стоимость. Где гарантии, что оценки налоговиков совпадут с оценками декларанта?

Гетманцев объяснил, что налоговая не может делать переоценку.

«Вы задекларируете квартиру на 10 тыс. грн — получите документ на 10 тысяч. Если задекларируете на 1 млрд грн — мы также не можем переоценку сделать. Переоценка не предусматривается для Налоговой в этом случае», — отметил он.

Гетманцев признал риск того, что человек может задекларировать значительно больше реальной стоимости имущества, чтобы вывести из-под стандартного налогообложения большую сумму средств.

«Но в этом случае мы ничего не можем поделать. Если актив за рубежом, то там надо документ, подтверждающий его стоимость, любым способом, а если мы говорим об Украине, то никакого подтверждения оценки мы не требуем», — пояснил он.