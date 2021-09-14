Фрилансерам обещают полный пакет соцгарантий — законопроект

Народные депутаты проголосовали за принятие в первом чтении правительственного проекта Закона Украины № 5161) “О внесении изменений к некоторых законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости”. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что предлагают депутаты.

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Законопроектом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Условия такого договора. Обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления собственником или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Заместитель министра экономики Светлана Глущенко заявила: “На законодательном уровне закрепляется возможность работника привлекать к работе работников для выполнения работ, имеющих не постоянный, но повторяющийся характер”.

Законопроектом совершенствуется процедура начисления ЕСВ для лиц, использующих труд работников на нерегулярной основе.

Принятие этого законопроекта позволит:

урегулировать вопросы некоторых нестандартных форм занятости, в частности для тех лиц, которые выполняют работу на непостоянной, но повторяющейся основе.

фрилансерам предусматривается предоставление полного пакета трудовых социальных гарантий.

Напомним, согласно данным международной платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры увеличили доход от иностранных клиентов на 55%. За 2 года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, увеличилось на треть.

А за 1 квартал 2021 года наибольшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ИТ-компании.

Ранее Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика. 88% программистов-фрилансеров работают из дому. У 42% есть свои квартиры, каждый третий – арендует жилье.

Справка Finance.ua:

Средний доход украинских фрилансеров: самый высокий средний доход у фрилансеров из Днепра — он оказался на 7% больше, чем у специалистов из Харькова; разрыв между харьковчанами и львовянами незначительный — первые зарабатывают всего на 3% больше.

по данным опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100. В аналитике rabota.ua рассказывали об актуальных вакансиях от компаний, которые готовы платить фрилансерам от 10 000 гривен.

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