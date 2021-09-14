Как росли налоговые сборы ФЛП за 10 лет (инфографика)

В Украине 2 миллиона предпринимателей. Они – основа новой украинской экономики, построенной на частной собственности, личной ответственности и отсутствии коррупции. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, узнал в Опендатабот, сколько они принесли в экономику Украины из 2011-2020 годах.

В последние годы поступления от предпринимателей выросли в пять раз — в 2019 году фопономика принесла Украине 1 млрд долларов.



Инфографика Опендатабот

Количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч каждый месяц: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

В 2016 году мы наблюдали за закрытием «спящих ФЛП», но сейчас Украина почти вернулась к пиковому показателю по количеству предпринимателей. Сейчас в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФЛП.



Инфографика Опендатабот

За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен.

В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 – 15,4 млрд.

В декабре 2019 г. все ФЛП были должны 2,4 млрд долларов на национальном уровне, такую же сумму они должны и по состоянию на август 2020.

Для сравнения, одна только Укрнафта задолжала 15,8 млрд грн. А в целом украинские компании должны государству более 101,2 млрд грн на национальном уровне и еще 14 млрд на местном.

За последние пять лет наблюдается тенденция к увеличению числа женщин в бизнесе. В 2016 в Украине было 43.7% женщин-предпринимателей. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФЛП.



Инфографика Опендатабот

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП. С его слов, существует схема недобросовестных работодателей заставлять работников оформляться как ФЛП. В итоге из компании «увольняются» несколько десятков человек, но все они как «частники» начинают предоставлять услуги этой же компании.

Он сообщил, что в Украину поступает $12,121 млрд переводов от заробитчан. Если кто-то из них в будущем за эти деньги будет что-то покупать, то придется показать легальность происхождения данных средств. Что об этом думают читатели Finance.ua.

Справка Finance.ua: