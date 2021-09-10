День финансов: условия для нового транша, индексация пенсий, зарплаты ИТ-специалистов

В понедельник, 13 сентября — о доходах, налогах и успехах украинцев.
Условия для транша. Украина получила первый транш от банка в 350 миллионов долларов в июле. Как рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, перспективы второго транша зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы.
Индексация пенсий. На прошлой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. Ранее военные и ученые были исключены из механизма индексации.
Зарплаты айтишников. По данным grc.ua, средняя заработная плата ИТ-специалиста составляет 54 700 грн. В среднем в Украине вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 71%. Но если говорить о крупных городах, то соотношение вакансии-кандидаты составляет один к одному или вакансий и вообще больше, чем кандидатов.
Сбережения украинцев. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная утверждает, что подавляющее большинство семей располагают сбережениями, которых хватит не более чем на 3 месяца. В 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, если работающие члены семьи теряют работу, то пенсия остается единственным источником существования. В 2020 году больше всего безработных было среди людей 35−39 лет.
ФЛП и налоги. За 2020 год физлица-предприниматели уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Больше всего денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.
Кстати, в 2020 году компания АТБ уплатила 15,6 млрд грн налогов, а годовой товарооборот составил 149,8 млрд грн. А еще в 2002 году в Днепре (где компания начинала свой бизнес) шептались о банкротстве АТБ. Больше фактов о крупнейшей на сегодня сети продуктовых супермаркетов Украины узнавайте в нашем спецпроекте:
Небиометрические загранпаспорта в «Дії». В приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт должен подтянуться автоматически. При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.
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