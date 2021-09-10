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День финансов: условия для нового транша, индексация пенсий, зарплаты ИТ-специалистов

День финансов: условия для нового транша, индексация пенсий, зарплаты ИТ-специалистов

В понедельник, 13 сентября — о доходах, налогах и успехах украинцев.

Условия для транша. Украина получила первый транш от банка в 350 миллионов долларов в июле. Как рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, перспективы второго транша зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы.

  • Она также прокомментировала введение накопительного уровня пенсионной системы в Украине. Как она отметила, он может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, но не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

Индексация пенсий. На прошлой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. Ранее военные и ученые были исключены из механизма индексации.

Зарплаты айтишников. По данным grc.ua, средняя заработная плата ИТ-специалиста составляет 54 700 грн. В среднем в Украине вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 71%. Но если говорить о крупных городах, то соотношение вакансии-кандидаты составляет один к одному или вакансий и вообще больше, чем кандидатов.

Сбережения украинцев. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная утверждает, что подавляющее большинство семей располагают сбережениями, которых хватит не более чем на 3 месяца. В 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, если работающие члены семьи теряют работу, то пенсия остается единственным источником существования. В 2020 году больше всего безработных было среди людей 35−39 лет.

ФЛП и налоги. За 2020 год физлица-предприниматели уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Больше всего денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.

Кстати, в 2020 году компания АТБ уплатила 15,6 млрд грн налогов, а годовой товарооборот составил 149,8 млрд грн. А еще в 2002 году в Днепре (где компания начинала свой бизнес) шептались о банкротстве АТБ. Больше фактов о крупнейшей на сегодня сети продуктовых супермаркетов Украины узнавайте в нашем спецпроекте:

История о том, как «Березка» и «Клен» стали АТБ 🔥

Небиометрические загранпаспорта в «Дії». В приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт должен подтянуться автоматически. При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.

По материалам Finance.UA
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