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В «Дії» появились небиометрические загранпаспорта

В «Дії» появились небиометрические загранпаспорта

В приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Об этом сообщает «Дія» в Telegram.

«Теперь в „Дії“ будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически», — говорится в сообщении.

В сервисе напомнили, что в Украине электронным паспортом можно пользоваться, как обычным внутренним паспортом, однако он не подойдет для выезда за границу.

Какие паспорта теперь доступны в «Дії»:

  • ID-карта;
  • биометрический загранпаспорт;
  • небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.

Как проверить действительность цифровых паспортов с помощью приложения Дія?

Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить действительность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя Дії:

  • нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу;
  • наведите камеру смартфона на QR — паспорт проверится автоматически;
  • приложение оповестит вас о результате проверки.

Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.

Как поделиться копией паспорта в Дії:

  • откройте паспорт в Дії;
  • нажмите на него, чтобы появился оборотная сторона с QR/штрихкодами ;
  • предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования;
  • вы увидите уведомление о подтверждении запроса, подтвердите его;
  • Дія сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью Дії и передаст в систему запрашивающего.

Справка Finance.ua:

  • в Украине упростили процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать это можно через портал государственных услуг «Дія»;
  • в ситуациях, предусматривающих использование свидетельства о рождении ребенка и для идентификации его личности, вам вовсе не обязательно предъявлять именно оригинал этого документа. Вполне достаточно добавить свидетельство в приложение «Дія» и предъявить цифровую версию этого документа;
  • банки смогут подписывать с заемщиками кредитные договоры онлайн благодаря использованию украинцами услуги «Дія.Подпись» в мобильном приложении «Дія»;
  • в приложении «Дія» появится функция, которая будет уведомлять пользователей, какой банк и с какой целью проверяет их кредитную историю.
По материалам Finance.UA
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