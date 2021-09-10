В «Дії» появились небиометрические загранпаспорта

В приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Об этом сообщает «Дія» в Telegram.

«Теперь в „Дії“ будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически», — говорится в сообщении.

В сервисе напомнили, что в Украине электронным паспортом можно пользоваться, как обычным внутренним паспортом, однако он не подойдет для выезда за границу.

Какие паспорта теперь доступны в «Дії»:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.

Как проверить действительность цифровых паспортов с помощью приложения Дія?

Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить действительность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя Дії:

нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу;

наведите камеру смартфона на QR — паспорт проверится автоматически;

приложение оповестит вас о результате проверки.

Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.

Как поделиться копией паспорта в Дії:

откройте паспорт в Дії;

нажмите на него, чтобы появился оборотная сторона с QR/штрихкодами ;

предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования;

вы увидите уведомление о подтверждении запроса, подтвердите его;

Дія сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью Дії и передаст в систему запрашивающего.

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