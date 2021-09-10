В «Дії» появились небиометрические загранпаспорта

В приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.
Об этом сообщает «Дія» в Telegram.
«Теперь в „Дії“ будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически», — говорится в сообщении.
В сервисе напомнили, что в Украине электронным паспортом можно пользоваться, как обычным внутренним паспортом, однако он не подойдет для выезда за границу.
Какие паспорта теперь доступны в «Дії»:
При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.
Как проверить действительность цифровых паспортов с помощью приложения Дія?
Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить действительность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя Дії:
Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.
Как поделиться копией паспорта в Дії:
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