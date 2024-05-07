ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций

Казна и Политика
1
ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций
ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций
Фонд государственного имущества Украины продает санкционный завод «ПентоПак», принадлежавший российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Стартовая цена — 203,7 млн ​​грн.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
ЧАО «ПентоПак» — это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, конфискованное у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.
Читайте также
По словам главы ФГИУ, «ПентоПак» сегодня — это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Завод сотрудничает с известными украинскими брендами и экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.
«Новый владелец получит все возможности для дальнейшего роста и развития. Компания планирует модернизацию производства и выход на новые рынки упаковочных материалов для молочной промышленности, переработку рыбы и упаковку кормов для животных», — говорится в сообщении Коваля.
Читайте также
Средства от продажи «ПентоПак» будут направляться на восстановление Украины.
«К слову, ранее по 12 санкционным активам уже перечислено более 32 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», — отметил глава Фонда.
Он сообщил, что лот опубликован в системе «Прозорро.Продажи» 6 мая. Онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.
Напомним, предыдущий владелец «ПентоПак» — олигарх Саввиди, который лишился завода из-за поддержки российской агрессии.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.