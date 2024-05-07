ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций — Finance.ua

ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций
Фонд государственного имущества Украины продает санкционный завод «ПентоПак», принадлежавший российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Стартовая цена — 203,7 млн грн.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
ЧАО «ПентоПак» — это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, конфискованное у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.
По словам главы ФГИУ, «ПентоПак» сегодня — это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Завод сотрудничает с известными украинскими брендами и экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.
«Новый владелец получит все возможности для дальнейшего роста и развития. Компания планирует модернизацию производства и выход на новые рынки упаковочных материалов для молочной промышленности, переработку рыбы и упаковку кормов для животных», — говорится в сообщении Коваля.
Средства от продажи «ПентоПак» будут направляться на восстановление Украины.
«К слову, ранее по 12 санкционным активам уже перечислено более 32 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», — отметил глава Фонда.
Он сообщил, что лот опубликован в системе «Прозорро.Продажи» 6 мая. Онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.
Напомним, предыдущий владелец «ПентоПак» — олигарх Саввиди, который лишился завода из-за поддержки российской агрессии.
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