В Украине планируют начать крупную приватизацию: что пустят с молотка — Finance.ua

В Украине планируют начать крупную приватизацию: что пустят с молотка Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Фонд государственного имущества рассчитывает, что во втором полугодии 2024-го стартует процесс крупной приватизации, под которую подпадают активы стоимостью от 250 млн гривен.

Об этом в интервью Українському Радіо рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

«Большая приватизация отличается от малой приватизации стартовой ценой балансовой стоимости активов. Активы, которые стоят более 250 миллионов гривен по оценочной или балансовой стоимости, попадают под критерии крупной приватизации. Есть политическая воля и четкое понимание, что сегодня мы должны наполнять бюджет. Поэтому со второго полугодия 2024 года мы ожидаем и приближаем аукционы по крупной приватизации», — отметил глава ФГИ.

По его словам, будут интересные объекты, и санкционные, и приватизационные. Также спиртовая отрасль идет к четкому разгосударствлению. В общем, есть четкая задача, определенная в государственном бюджете. Минфин утвердил план от приватизации на 2024 год на уровне 4,8 млрд гривен от аренды государственного имущества. К середине марта уже около 900 млн гривен успешно проведенных аукционов по приватизации.

Следует отметить, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект об упрощении приватизации, а уже 1 сентября прошлого года в Украине стартовала массовая приватизация.

Наполнение бюджета

Ранее УНИАН писал, что Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов государственного бюджета. «Собственный ресурс» страны, к которому относят доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств), поступления от приватизации, возврата кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года составил 550,1 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что расходы государственного бюджета Украины значительно превышают доходы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

УНІАН По материалам:

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