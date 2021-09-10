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Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбережений

Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбережений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у главы Министерства социальной политики Украины Марины Лазебной, что подавляющее большинство семей имеют сбережения, которых хватит не более чем на 3 месяца.*

В Украине в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, если работающие члены семьи теряют работу, то пенсия остается единственным источником существования.

«Значит, поддерживая пенсионеров, государство поддерживает доходы таких семей. Поэтому правительство Украины реализовало комплексную программу повышения пенсий. В результате средняя пенсия выросла на 25%. Повышение получили более 10 миллионов человек» — отметила она.

Средний возраст безработных. Марина Лазебная отметила, что обычно больше всего безработных среди людей предпенсионного возраста и молодежи. Но из-за пандемии в 2020 году впервые больше всего безработных стало среди людей 35−39 лет.

«Большинство этих людей являются кормильцами в семьях. Поэтому мы не только увеличивали пособие по безработице, но, и это главное, ввели целевые программы помощи бизнесу для сохранения рабочих мест, помощи работникам во время простоя предприятий, причисляли страховой стаж людям в периоды локдаунов без уплаты социальных взносов», — сообщила министр.

Напомним, что касательно принятия закона о ежегодной индексации пенсий, Лазебная сказала, что справедливость в индексации пенсий будет восстановлена. Этот законопроект исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда части пенсии военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки — качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше.

Справка Finance.ua:

  • украинцы активно используют накопленные сбережения на нужды текущего потребления, следствием чего стало сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения на 60 млрд грн. Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. О расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд долл. США.

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По материалам Finance.UA
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