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«Дія» будет сообщать пользователям, какой банк и зачем проверяет кредитную историю

«Дія» будет сообщать пользователям, какой банк и зачем проверяет кредитную историю

В приложении «Дія» появится функция, которая будет уведомлять пользователей, какой банк и с какой целью проверяет их кредитную историю.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала «Интер», цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

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«Через несколько недель мы запустим в „Дії“ услугу — она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит сообщение, в котором говорится о том, что проверяется ваша информация, которую банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю», — отметил министр.

Он рассказал, что на следующем «Дія.Саммите» презентуют много новых функций, связанных с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

Федоров также сообщил, что хакерам, которым Министерство цифровой трансформации в июле предложило миллион гривен за то, чтобы взломать портал «Дія», пока не удалось этого сделать.

По материалам hromadske.tv
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