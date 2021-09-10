Шмыгаль объяснил, кто получит индексацию пенсий

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кого ждет индексация пенсий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров.
Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Справедливость восстановлена. Также в законе будет прописана точная дата индексации — 1 марта.
Как отмечают в правительстве, благодаря комплексным программам поддержки пенсионеров за полтора года средние пенсии выросли почти на 25%. Параллельно с этим также идет работа над введением накопительной пенсионной системы, чтобы украинцы, наконец, получали достойные пенсионные выплаты.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии, так: из-за старения населения один работник будет содержать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.
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