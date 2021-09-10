Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцев

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.
Об этом рассказала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков», — сказала она.
По ее словам, в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия по финансированию такого нового инструмента.
«Это может, например, происходить через некую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда», — отметила Бьерде.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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