Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцев

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

Об этом рассказала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков», — сказала она.

По ее словам, в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия по финансированию такого нового инструмента.

«Это может, например, происходить через некую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда», — отметила Бьерде.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов ищет способы запустить пенсионную реформу до 2024 года;

по подсчетам ведомства, человек с полным страховым стажем сможет получать из солидарной и накопительной систем пенсию около 7000 гривен;

законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может изменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

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