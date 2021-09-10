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Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцев

Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцев

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

Об этом рассказала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков», — сказала она.

По ее словам, в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия по финансированию такого нового инструмента.

«Это может, например, происходить через некую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда», — отметила Бьерде.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов ищет способы запустить пенсионную реформу до 2024 года;
  • по подсчетам ведомства, человек с полным страховым стажем сможет получать из солидарной и накопительной систем пенсию около 7000 гривен;
  • законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может изменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам РБК-Украина
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