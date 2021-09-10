Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины

Информационные технологии – одно из самых популярных направлений на рынке труда. 18% всех вакансий касаются этой сферы деятельности.

Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах, рассказывает, как отличаются компенсации специалистов в разных регионах Украины.

По данным grc.ua, в среднем в Украине вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 71%. Но если говорить о городах, которые будут рассмотрены далее, соотношение вакансии-кандидаты составляет один к одному или вакансий и вообще больше, чем кандидатов.

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Какие зарплаты в целом предлагают в сегменте IT в Украине:

29 700 – 55 700 грн (47%);

55 700 – 81 800 грн (26%);

81 800 – 107 900 грн (15%);

107 900 – 134 000 грн (8%);

более 134 000 грн (4%).

Средняя заработная плата, по данным аналитиков grc.ua, составляет 54 700 грн.

Статистика средней зарплаты в крупных городах:

Киев – 64 800 грн;

Одесса – 50 300 грн;

Харьков – 58 400 грн;

Днепр – 55 500 грн;

Львов – 68 500 грн.

А теперь расскажем подробнее о спросе на айтишников в этих городах и какие зарплаты им предлагают.

Киев. В столице в сфере информационных технологий чаще всего ищут таких специалистов: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, поддержка, Helpdesk. Уровень заработной платы:

34 800 – 66 000 грн (44%);

66 000 – 97 100 грн (29%);

97 100 – 128 300 грн (16%);

128 300 – 159 500 грн (8%);

более 159 500 грн (3%).

Открытых вакансий в Киеве на 10% больше, чем специалистов, ищущих работу.

Харьков. Перечень наиболее востребованных специалистов в Харькове: программист, разработчик, поддержка, Helpdesk, инженер, аналитик. Чаще всего предлагают такие зарплаты:

35 500 – 57 800 грн (42%);

57 800 – 80 000 грн (30%);

80 000 – 102 200 грн (14%);

102 200 – 124 500 грн (10%);

более 159 500 грн (4%).

В Харькове наблюдается гораздо больший дефицит кадров, чем в Киеве. Здесь открытые вакансии перекрывают имеющийся спрос на 158%.

Одесса. В Одессе на текущий момент в фаворе у работодателей находятся следующие специалисты: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, представители сегмента сетевых технологий и интернет-специализаций.

Работодатели предлагают кандидатам такую компенсацию:

26 800 – 48 100 грн (43%);

48 100 – 69 400 грн (25%);

69 400 – 90 700 грн (16%);

90 700 – 112 000 грн (12%);

более 112 000 грн (4%).

Соотношение количества вакансий и количества соискателей – почти один к одному. Количество предложений на 90% покрывает спрос со стороны специалистов.

Днепр. Чаще всего компании Днепра ищут представителей таких специализаций: программист, разработчик, инженер, аналитик, поддержка, Helpdesk, системный администратор.

Уровень заработной платы:

31 900 – 52 200 грн (45%);

52 200 – 72 500 грн (19%);

72 500 – 92 800 грн (16%);

92 800 – 113 100 грн (13%);

более 113 100 грн (6%).

В Днепре открытых вакансий на 33% больше, чем имеющихся кандидатов.

Львов. Львовским работодателям больше всего нужны программисты, разработчики, поддержка, Helpdesk, разработчики игрового ПО, руководители проектов и инженеры.

Предлагаемые зарплаты:

30 000 – 32 200 грн (7%);

32 200 – 52 200 грн (29%);

52 200 – 92 900 грн (14%);

92 900 – 113 100 грн (29%);

более 113 100 грн (21%).

Вакансии перекрывают потребность на 95%.

Ранее аналитики подсчитали, какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом. Оказалось, что компенсация для IT-специалиста, который выбирает работу за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн.