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Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины

Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины

Информационные технологии – одно из самых популярных направлений на рынке труда. 18% всех вакансий касаются этой сферы деятельности.

Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах, рассказывает, как отличаются компенсации специалистов в разных регионах Украины.

По данным grc.ua, в среднем в Украине вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 71%. Но если говорить о городах, которые будут рассмотрены далее, соотношение вакансии-кандидаты составляет один к одному или вакансий и вообще больше, чем кандидатов.

Какие зарплаты в целом предлагают в сегменте IT в Украине:

  • 29 700 – 55 700 грн (47%);
  • 55 700 – 81 800 грн (26%);
  • 81 800 – 107 900 грн (15%);
  • 107 900 – 134 000 грн (8%);
  • более 134 000 грн (4%).

Средняя заработная плата, по данным аналитиков grc.ua, составляет 54 700 грн.

Статистика средней зарплаты в крупных городах:

  • Киев – 64 800 грн;
  • Одесса – 50 300 грн;
  • Харьков – 58 400 грн;
  • Днепр – 55 500 грн;
  • Львов – 68 500 грн.

А теперь расскажем подробнее о спросе на айтишников в этих городах и какие зарплаты им предлагают.

Киев. В столице в сфере информационных технологий чаще всего ищут таких специалистов: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, поддержка, Helpdesk. Уровень заработной платы:

  • 34 800 – 66 000 грн (44%);
  • 66 000 – 97 100 грн (29%);
  • 97 100 – 128 300 грн (16%);
  • 128 300 – 159 500 грн (8%);
  • более 159 500 грн (3%).

Открытых вакансий в Киеве на 10% больше, чем специалистов, ищущих работу.

Харьков. Перечень наиболее востребованных специалистов в Харькове: программист, разработчик, поддержка, Helpdesk, инженер, аналитик. Чаще всего предлагают такие зарплаты:

  • 35 500 – 57 800 грн (42%);
  • 57 800 – 80 000 грн (30%);
  • 80 000 – 102 200 грн (14%);
  • 102 200 – 124 500 грн (10%);
  • более 159 500 грн (4%).

В Харькове наблюдается гораздо больший дефицит кадров, чем в Киеве. Здесь открытые вакансии перекрывают имеющийся спрос на 158%.

Одесса. В Одессе на текущий момент в фаворе у работодателей находятся следующие специалисты: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, представители сегмента сетевых технологий и интернет-специализаций.
Работодатели предлагают кандидатам такую компенсацию:

  • 26 800 – 48 100 грн (43%);
  • 48 100 – 69 400 грн (25%);
  • 69 400 – 90 700 грн (16%);
  • 90 700 – 112 000 грн (12%);
  • более 112 000 грн (4%).

Соотношение количества вакансий и количества соискателей – почти один к одному. Количество предложений на 90% покрывает спрос со стороны специалистов.

Днепр. Чаще всего компании Днепра ищут представителей таких специализаций: программист, разработчик, инженер, аналитик, поддержка, Helpdesk, системный администратор.

Уровень заработной платы:

  • 31 900 – 52 200 грн (45%);
  • 52 200 – 72 500 грн (19%);
  • 72 500 – 92 800 грн (16%);
  • 92 800 – 113 100 грн (13%);
  • более 113 100 грн (6%).

В Днепре открытых вакансий на 33% больше, чем имеющихся кандидатов.

Львов. Львовским работодателям больше всего нужны программисты, разработчики, поддержка, Helpdesk, разработчики игрового ПО, руководители проектов и инженеры.

Предлагаемые зарплаты:

  • 30 000 – 32 200 грн (7%);
  • 32 200 – 52 200 грн (29%);
  • 52 200 – 92 900 грн (14%);
  • 92 900 – 113 100 грн (29%);
  • более 113 100 грн (21%).

Вакансии перекрывают потребность на 95%.

Ранее аналитики подсчитали, какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом. Оказалось, что компенсация для IT-специалиста, который выбирает работу за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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