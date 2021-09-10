Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины

Информационные технологии – одно из самых популярных направлений на рынке труда. 18% всех вакансий касаются этой сферы деятельности.
Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах, рассказывает, как отличаются компенсации специалистов в разных регионах Украины.
По данным grc.ua, в среднем в Украине вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 71%. Но если говорить о городах, которые будут рассмотрены далее, соотношение вакансии-кандидаты составляет один к одному или вакансий и вообще больше, чем кандидатов.
Какие зарплаты в целом предлагают в сегменте IT в Украине:
Средняя заработная плата, по данным аналитиков grc.ua, составляет 54 700 грн.
Статистика средней зарплаты в крупных городах:
А теперь расскажем подробнее о спросе на айтишников в этих городах и какие зарплаты им предлагают.
Киев. В столице в сфере информационных технологий чаще всего ищут таких специалистов: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, поддержка, Helpdesk. Уровень заработной платы:
Открытых вакансий в Киеве на 10% больше, чем специалистов, ищущих работу.
Харьков. Перечень наиболее востребованных специалистов в Харькове: программист, разработчик, поддержка, Helpdesk, инженер, аналитик. Чаще всего предлагают такие зарплаты:
В Харькове наблюдается гораздо больший дефицит кадров, чем в Киеве. Здесь открытые вакансии перекрывают имеющийся спрос на 158%.
Одесса. В Одессе на текущий момент в фаворе у работодателей находятся следующие специалисты: программист, разработчик, инженер, руководитель проектов, представители сегмента сетевых технологий и интернет-специализаций.
Работодатели предлагают кандидатам такую компенсацию:
Соотношение количества вакансий и количества соискателей – почти один к одному. Количество предложений на 90% покрывает спрос со стороны специалистов.
Днепр. Чаще всего компании Днепра ищут представителей таких специализаций: программист, разработчик, инженер, аналитик, поддержка, Helpdesk, системный администратор.
Уровень заработной платы:
В Днепре открытых вакансий на 33% больше, чем имеющихся кандидатов.
Львов. Львовским работодателям больше всего нужны программисты, разработчики, поддержка, Helpdesk, разработчики игрового ПО, руководители проектов и инженеры.
Предлагаемые зарплаты:
Вакансии перекрывают потребность на 95%.
Ранее аналитики подсчитали, какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом. Оказалось, что компенсация для IT-специалиста, который выбирает работу за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн.
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