Какие ФЛП приносят Украине больше всего налогов

За 2020 год физлица-предприниматели уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и расходах, сообщает, сколько средств единого налога платят предприниматели в той или иной сфере.
По данным Опендатабот, наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью (в эту же группу входят и программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью.
Треть из всех налогов уплатили ФЛП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей — 11,6 млрд гривен налогов. Однако количество этих бизнесов наибольшее: сейчас в Украине 825 102 ФЛП, занимающихся торговлей. Поэтому в среднем каждый из них оплатил 14 тысяч гривен в год.
На втором месте — физлица-предприниматели из сферы информации и телекоммуникаций. Они пополнили госбюджет на 7,8 млрд грн, это 21% от общего количества. В пересчете на одного предпринимателя — 28,3 тысячи гривен налогов в год. К этому виду деятельности относятся IT-специалисты, издатели, создатели кино и телевизионных программ, радио- и телеведущие.
Зато если посмотреть, сколько принес каждый конкретный бизнес, то ТОП самых прибыльных ФЛП изменится. В него войдут предприниматели, поставляющие электроэнергию, пар и газ, строители и фермеры.
Больше всего налогов на одного ФЛП платили предприниматели, которые занимаются поставкой электроэнергии, пара и газа. Каждый из них уплатил более 46,7 тысячи гривен в год. В Украине бизнесов с таким видом деятельности сейчас 211, а общая сумма налога за 2020 год — 9,8 млн гривен.
Количество уплаченных налогов за одного ФЛП в год (по видам деятельности):
На втором по доходности месте — предприниматели, которые занимаются строительством. Средняя сумма налога от одного такого ФЛП — 42 тысячи грн. Всего предприятий, которые занимаются строительством – 30 880. Общая сумма налога — 1,3 млрд гривен.
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Третьи по средней сумме уплаченного налога за ФЛП – фермеры-предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством. 29,9 тысячи таких бизнесов платили в среднем по 37,6 тысячи грн налога. Общая сумма составила 1,1 млрд грн.
По сравнению с прошлым годом количество ФЛП существенно не изменилось. По состоянию на декабрь 2020 года активных физлиц-предпринимателей насчитывалось 1 911 921, сейчас их зарегистрировано 1 967 959.
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