День финансов: прогноз курса гривны от J.P. Morgan, новая структура правления ПриватБанка, цены на газ в сентябре

Суббота, 28 августа. Чем будет заниматься новый заместитель главы ПриватБанка и какой курс гривны ожидать до конца следующего года.
Прогноз курса гривны. J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 4,5% с 5,6% в апрельском прогнозе, при этом в 2022 году ожидается рост экономики страны на 5%. Как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в октябре-декабре 2021 года будет находиться на уровне 27,5 грн/$, в январе-марте 2022-го – 28 грн/$, в апреле-июне – 28,5 грн/$.
ПриватБанк изменит структуру и состав правления. Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Набсовет по итогам конкурсного отбора назначил Игоря Лебединца на вновь созданную должность зампредседателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов. Он будет координировать реализацию разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банк. Новая структура правления ПриватБанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Цены на газ в сентябре. Газоснабжающие компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей. В зависимости от компании, годовая фиксированная цена «голубого топлива» в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Самую низкую цену предложил Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр). Самые же высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб — установили Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.
Перевод пенсий на карту с 2023 года. Кабмин анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий: получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Но потом правительство отложило эти нововведения до 2023 года. В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры.
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