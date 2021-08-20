День финансов: прогноз курса гривны от J.P. Morgan, новая структура правления ПриватБанка, цены на газ в сентябре

Суббота, 28 августа. Чем будет заниматься новый заместитель главы ПриватБанка и какой курс гривны ожидать до конца следующего года.

Прогноз курса гривны. J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 4,5% с 5,6% в апрельском прогнозе, при этом в 2022 году ожидается рост экономики страны на 5%. Как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в октябре-декабре 2021 года будет находиться на уровне 27,5 грн/$, в январе-марте 2022-го – 28 грн/$, в апреле-июне – 28,5 грн/$.

Кстати, аналитики Morgan Stanley также ухудшили оценку роста ВВП Украины в текущем году до 3,4% против прогнозируемых ранее 4,5%.

ПриватБанк изменит структуру и состав правления. Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Набсовет по итогам конкурсного отбора назначил Игоря Лебединца на вновь созданную должность зампредседателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов. Он будет координировать реализацию разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банк. Новая структура правления ПриватБанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Добавим, что Государственный ПриватБанк завершил вручение израильского иска Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову путем осуществления публикаций и доставки курьером в Украине.

Цены на газ в сентябре. Газоснабжающие компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей. В зависимости от компании, годовая фиксированная цена «голубого топлива» в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Самую низкую цену предложил Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр). Самые же высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб — установили Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Как отметили в “Нафтогазе”, искусственный дефицит стал одним из факторов увеличения спотовых цен на газ в Евросоюзе и Украине.

В то же время председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Украина готова предложить наиболее конкурентные условия транзита газа в Европу, которые, в частности, позволят и России запустить Северный поток-2.

Перевод пенсий на карту с 2023 года. Кабмин анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий: получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Но потом правительство отложило эти нововведения до 2023 года. В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры.