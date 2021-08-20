Укрпочта полностью переходит на прием электронных паспортов

С 28 августа Укрпочта с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций будет принимать е-паспорта в мобильном приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Что это значит. При получении почтовых отправлений, оформлении или получении почтовых переводов, уплате платежей, получении пенсий и пособий в отделениях Укрпочты клиент может удостоверить личность с помощью е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу в мобильном приложении «Дія».
Ранее Укрпочта принимала е-документы в «Дії» только для выдачи отправлений и денежных переводов.
«Верификация клиента путем считывания индивидуального цифрового штрихкода с мобильного приложения стала возможна благодаря тому, что Укрпочта присоединилась к Интегрированной системе электронной идентификации», — прокомментировал заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Дмитрий Полищук.
С 28 августа воспользоваться е-документами в мобильном приложении «Дія» можно будет также для получения пенсий или денежных выплат через Укрпочту. В случае осуществления выплаты на общую сумму от 30 тыс. грн клиенту предоставляется для заполнения опросник.
Клиентам, которые будут пользоваться е-документами, необходимо будет всего лишь сформировать цифровой штрих-код путем нажатия на электронный документ в приложении «Дія». После того как оператор проверит или введет штрих-код со смартфона клиента, «Дія» автоматически передает в систему Укрпочты все необходимые данные.
Когда могут попросить бумажный документ. Согласно закону о финансовом мониторинге, при выдаче международных денежных переводов на сумму до 30 тыс. грн, приеме или выплате денежных переводов в пределах Украины на сумму от 5 тыс. грн и более, а также в случае приема/выплаты одного или нескольких переводов наложенного платежа на общую сумму от 5 тыс. грн, сотрудник почтового отделения должен запросить у клиента бумажные оригиналы документов, содержащие идентификационные данные документа клиента, с целью создания бумажной копии. В случае проведения операции на общую сумму от 30 тыс. грн клиенту дополнительно предоставляется для заполнения опросник. В случае приема перевода на сумму 400 тыс. грн или более к опроснику необходимо приложить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств.
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