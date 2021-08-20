В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ

В “Нафтогазе” объясняют рост цены на газ искусственным дефицитом поставок голубого топлива, который якобы создает российский “Газпром”. Таким образом российский газовый монополист давит на Евросоюз с целью скорейшего запуска газопровода “Северный поток-2”.

Искусственный дефицит стал одним из факторов увеличения спотовых цен на газ в Евросоюзе и Украине, утверждает директор по интегрированным коммуникациям “Нафтогаза” Максим Белявский.

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В частности, как считает чиновник “Нафтогаза”, на резкий рост спотовых цен на газ в Евросоюзе и Украине повлияли три фактора. Кроме искусственного дефицита поставок газа, Белявский также отмечает рост спроса на электроэнергию (который спровоцировало восстановление экономики после пандемии), а также снижение выработки возобновляемой энергетики (из-за неблагоприятной погоды).

Между тем, спотовая цена газа продолжает расти и сейчас на хабе TTF она составляет 490 долларов (13,2 тыс. гривен) за тысячу кубометров. Это – не учитывая транспортировку до границы Украины и других сборов.

Однако стабилизировать цену можно. Белявский утверждает, в данном вопросе может помочь увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины.

По его словам, наша система, в отличие от “Северного потока-2” и других маршрутов “может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), таким образом ограничивая коридор колебаний спотовых цен на газ, и соответственно – уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода”.