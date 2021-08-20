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От 7,8 грн за кубометр: компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо»

От 7,8 грн за кубометр: компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо»

Газоснабжающие компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения).

Об этом пишет ГазПравда.

Как отмечается, годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов четвертый месяц подряд.

Как и раньше, в зависимости от компании, годовая фиксированная цена «голубого топлива» в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Эвода Трейд К П Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также Г К Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).

Самые же высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб — установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр.


Инфографика: ГазПравда

Справка Finance.ua:

  • с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Ее поставщики могут менять лишь в сторону снижения. И именно на фиксированные цены потребителей перевели автоматически. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные;
  • бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» (ПОН) и которые присоединятся к Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», имеют возможность экономить почти 34% на платежах за газ в сентябре.

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По материалам Finance.UA
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