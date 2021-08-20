От 7,8 грн за кубометр: компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо»

Газоснабжающие компании опубликовали сентябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения).
Об этом пишет ГазПравда.
Как отмечается, годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов четвертый месяц подряд.
Как и раньше, в зависимости от компании, годовая фиксированная цена «голубого топлива» в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.
Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Эвода
Самые же высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб — установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.
Однако в целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр.
Инфографика: ГазПравда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансовВчера, 10:00 - 1465 26
Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагоговВчера, 11:45 - 565 11
Могут ли уволить за отказ от вакцинации: разъяснение МинэкономикиВчера, 09:15 - 1158 8
Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторовВчера, 11:07 - 637 6
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1704 3
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 6125 2
Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машинВчера, 09:00 - 2778 1
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1704 3
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансовВчера, 10:00 - 1465 26
Министр финансов озвучил ожидания относительно курса гривны к доллару на следующий годВчера, 15:00 - 1312
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 930
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 590
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1752 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3122 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1272 5