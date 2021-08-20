Нужны три шага: Витренко назвал самый вероятный сценарий сохранения транзита газа через Украину

Украина готова предложить наиболее конкурентные условия транзита газа в Европу, которые, в частности, позволят и России запустить Северный поток-2.
Об этом по итогам встреч с Георгом фон Вальдерзее — спецпредставителем правительства Германии по вопросу транзита через Украину — заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.
«Для безопасности Европы нужно чтобы транзит через Украину сохранялся до того времени, как природный газ будет заменен на возобновляемые источники энергии, а это по крайней мере до 2035 года», — написал он в Facebook.
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По словам Витренко, наиболее реалистичный план действий по сохранению транзита через Украину выглядит следующим образом:
«Все вышеупомянутое – это не прихоти Украины. Это является как раз воплощением на практике европейских правил, о соответствии “слову и духу“, которым упоминают Германия и США в совместном заявлении по Северному Потоку-2», — написал Витренко.
По его словам, Газпром должен обеспечить недискриминационный доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Европу, в том числе через Украину.
«Без этого Северный поток-2 не может заработать, поскольку при сертификации оператора должны учитываться в том числе „принцип солидарности“. Если Россия не хочет играть по европейским правилам, то Северный поток-2 никогда не должен заработать», — подытожил Витренко.
Ранее, комментируя новость о желании Роснефти экспортировать газ в Европу, чтобы помочь Газпрому не попасть под антимонопольные санкции ЕС, Витренко отметил, что «это доказывает правоту нашей юридической позиции, что другие компании могут экспортировать газ из России, просто они это должны делать через Газпром, который определен как „единый экспортный канал“ и оператор российской газотранспортной системы».
«Без доступа третьих сторон, таких как Роснефть, но не только, Северный поток-2 не будет соответствовать европейским правилам, и, соответственно, не может быть сертифицирован», — отметил глава правления Нафтогаза.
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