ПриватБанк завершил вручение израильского иска экс-владельцам

Государственный ПриватБанк завершил вручение израильского иска Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову путем осуществления публикаций и доставки курьером в Украине.

18 августа ПриватБанк, в соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, осуществил публикацию сообщений в газете «Голос Украины» с целью вручения иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику – Вячеславу Карташову.

Израильский иск касается схемы незаконного присвоения средств, в результате чего по меньшей мере $600 млн (около 16 млрд грн) было незаконно выведено из ПриватБанка с 2007 по 2011 годы и переведено на банковский счет в одном из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank.

Решение было вынесено израильским судом ввиду неявки экс-владельцев банка в судах Украины, в которых должно было бы состояться вручение им материалов израильского иска ПриватБанка в рамках предыдущей попытки совершить такое вручение в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении судебных документов. Банк считает, что это непосредственно является попыткой уклонения или затягивания процесса предоставления ответов за свои действия перед израильским судом.

В соответствии с требованиями решения, ПриватБанк был обязан 5 раз опубликовать уведомление о вручении в отношении каждого из ответчиков.

Сейчас это требование является выполненным благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты «Голос Украины». Подтверждения публикаций также были поданы в соответствующие украинские суды согласно требованиям решения.

ПриватБанк также принял меры для доставки материалов израильского иска экс-владельцам по связанным с ними адресам в Украине, в соответствии с отдельным разрешением израильского суда, для вручения израильского иска каждому из них курьером.

Таким образом банком были приняты все необходимые меры для вручения израильского иска Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову в Украине.

В то же время ПриватБанк ожидает, что несмотря на это, указанные ответчики будут продолжать пытаться избежать привлечения к ответственности за свои правонарушения перед израильским судом, зная, что их виновность будет установлена, как только израильский иск перейдет к судебному разбирательству по существу. Поэтому банк остается сосредоточенным на принятии всех возможных мер для обеспечения скорейшего достижения справедливого результата.

«Эти недавние шаги, предпринятые банком, чтобы оставить вне всякого сомнения тот факт, что израильской иск был вручен г-ну Коломойскому, г-ну Боголюбову и г-ну Карташову, являются важными шагами на пути к обеспечению того, что бывших владельцев банка и их сообщников будет ожидать суд за их, как заявляется, серьезные правонарушения. Мы приветствуем позитивный прогресс, достигнутый в рассмотрении иска ПриватБанка в Окружном суде Тель-Авива, и уверены, что израильский суд сможет перейти к детальному изучению конкретных мошеннических действий и понесенных убытков, причиненных его бывшими владельцами и другими соучастниками, которые банк понес до своей национализации», – отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш.

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск в Окружной суд Тель-Авива против бывших владельцев и других ответчиков по схеме присвоения $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

В марте Верховный суд Израиля разблокировал рассмотрение иска ПриватБанка на $600 млн к его экс-владельцам Игорю Коломойском уи Геннадию Боголюбовау.