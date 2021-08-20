Обязательный перевод пенсий на карту перенесли на 2023 год

Кабинет министров анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий — получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Но потом правительство отложило эти нововведения, пишет «Слово и дело».

С 1 сентября 2021-го никаких изменений в порядке получения пенсии не произойдет. По-прежнему будет три варианта:

получать пенсионные выплаты по почте;

получать пенсию через банк;

маломобильным группам населения пенсию могут доставлять на дом.

В конце мая Кабинет министров внес изменения в свое предыдущее решение и отложил переход на получение пенсий в безналичной форме до 2023 года.

«Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязательство», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры. «Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов», — сообщили в компании.

В постановлении правительства от 26 мая говорится, что Пенсионный фонд должен провести конкурс для выбора организаций, которые с 1 января 2023 года будут производить выплату и доставку пенсий по месту фактического проживания получателей.

Пенсионеру, чтобы получать выплаты на карту, нужно будет выбрать учреждение и открыть там счет. Если человек самостоятельно не выберет банк, то орган, осуществляющий выплату, сделает это за него.

Справка Finance.ua:

подать заявление об изменении способа выплаты пенсии можно онлайн — через web-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua. Для этого в личном кабинете в меню «О пенсионном обеспечении» нужно выбрать «Внесение изменений в пенсионной дела», затем — «Заявление об изменении способа выплаты пенсии».