Обязательный перевод пенсий на карту перенесли на 2023 год

Кабинет министров анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий — получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Но потом правительство отложило эти нововведения, пишет «Слово и дело».
С 1 сентября 2021-го никаких изменений в порядке получения пенсии не произойдет. По-прежнему будет три варианта:
В конце мая Кабинет министров внес изменения в свое предыдущее решение и отложил переход на получение пенсий в безналичной форме до 2023 года.
«Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязательство», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры. «Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов», — сообщили в компании.
В постановлении правительства от 26 мая говорится, что Пенсионный фонд должен провести конкурс для выбора организаций, которые с 1 января 2023 года будут производить выплату и доставку пенсий по месту фактического проживания получателей.
Пенсионеру, чтобы получать выплаты на карту, нужно будет выбрать учреждение и открыть там счет. Если человек самостоятельно не выберет банк, то орган, осуществляющий выплату, сделает это за него.
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