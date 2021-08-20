Morgan Stanley ухудшил прогноз роста экономики Украины

Аналитики Morgan Stanley ухудшили оценку роста ВВП Украины в текущем году до 3,4% против прогнозируемых ранее 4,5%.
«Теперь мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 год и видим рост только на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее», – говорится в материалах прогноза.
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Morgan Stanley по-прежнему прогнозирует последовательный рост в III и IV кварталах 2021 года благодаря лучшим урожаям, продолжению внутреннего восстановления по мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, и дальнейшему восстановлению внешнего спроса.
В 2022 году аналитики ожидают роста в 4,2%. Среди рисков прогноза Morgan Stanley отмечает низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.
Аналитики также прогнозируют повышение Нацбанком учетной ставки с нынешних 8% до 8,5% годовых во время ближайшего пересмотра 9 сентября.
В то же время в Morgan Stanley прогнозируют снижение справедливой стоимости ВВП-варрантов от номинала до 151% с ожидавшихся ранее 156% из-за медленного восстановления экономики.
Аналитики ожидают, что Министерство финансов будет пытаться выкупить дополнительные варранты в будущем, однако в этом году это маловероятно из-за высокой цены и нехватки средств вследствие задержки финансирования МВФ.
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