День финансов: история monobank, доплаты за нервную нагрузку, $2,7 млрд на соцвыплаты

Четверг, 26 августа. История успеха monobank и банкротство производителя «Гавриловских курчат».

Без накоплений в НПФ на пенсию можно не рассчитывать. В этом уверен министр финансов Сергей Марченко. По его словам, люди, не откладывающие накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.

Производитель «Гавриловских курчат» – банкрот. На 14-м году своего существования обанкротилась компания «Агромарс», производитель известной в Украине курятины «Гавриловские курчата». О том, что в компании серьезный кризис, стало известно еще в начале года, когда прекратился выпуск продукции. Однако производитель все еще надеялся «встать на ноги». Объявление о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева.

Детали приватизации ПриватБанка. Марченко также рассказал, что одобренная правительством Украины Стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года предусматривает несколько вариантов продажи банка. Это либо продажа всего банка, либо «хорошего», либо размещение акций на одной из бирж. Решение за акционером, но о немедленной приватизации речь не идет.

В продолжение темы банков, хотим рассказать об одном из самых известных украинских брендов – monobank. Менее чем за 4 года он стал законодателем моды розничного рынка, смог заполучить миллионы преданных клиентов и заставил волноваться многих конкурентов.

🇺🇦 Напомним, к 30-й годовщине Независимости Украины мы уже рассказывали истории АТБ, Новой Почты и Rozetka.

Доплата за нервную работу. Кабмин предлагает повышать оплату работникам с высоким уровнем нервной нагрузки. Определять вредные, особо вредные и опасные условия труда будут по результатам аттестации рабочих мест. Размер зарплаты работника за полностью выполненную норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы.

Добавим, что в правительстве также работают над тем, чтобы сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин. Министерство экономики подготовило проект «Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации».

Открытие счета для одноразового декларирования. В налоговой службе объяснили, как открыть спецсчет для целей единовременного добровольного декларирования. Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валюте в наличной форме или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины до подачи единоразовой добровольной декларации. Детальная инструкция.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал пошаговую инструкцию, как сгенерировать COVID -сертификат и Дія.Подпись в «Дії». Как он отметил, украинцы могут снова путешествовать без ограничений в страны Европы. На прошлой неделе ЕС официально признал украинские COVID -сертификаты в приложении «Дія».

$2,7 млрд на соцвыплаты. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, 23 августа Украина получила 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Средства планируют направить на социальные выплаты.

В новом выпуске «В курсе курса» на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев детальнее расскажет, куда пойдут эти деньги и повлияют ли они на курс доллара: