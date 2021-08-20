0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 378 0

Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты

Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты

Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.

«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь», — напомнил он.

«Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», — добавил премьер.

Также он отметил, что получение этих средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ Stand-by на полгода.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Министерстве финансов отмечали, что полученные Украиной 2,7 млрд долл. США от Международного валютного фонда могут быть использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах;
  • украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом продолжение текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Решение пока не принято.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.