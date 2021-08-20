Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты

Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.
«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь», — напомнил он.
«Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», — добавил премьер.
Также он отметил, что получение этих средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.
Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ Stand-by на полгода.
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