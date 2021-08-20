Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты

Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.

«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь», — напомнил он.

«Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», — добавил премьер.

Также он отметил, что получение этих средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ Stand-by на полгода.

Справка Finance.ua:

ранее в Министерстве финансов отмечали, что полученные Украиной 2,7 млрд долл. США от Международного валютного фонда могут быть использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах;

украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом продолжение текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Решение пока не принято.

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