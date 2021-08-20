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Нервная работа: Кабмин предлагает повышать оплату таким работникам

Нервная работа: Кабмин предлагает повышать оплату таким работникам

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагают повышать оплату работникам с высоким уровнем нервной нагрузки.

Об этом сказано в законопроекте №5857 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оплаты труда».

Предусматривается, что оплата труда людей, занятых на работах с вредными, особо вредными и опасными условиями, осуществляется в повышенном размере, который определяется с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, а также положений генерального, отраслевого (межотраслевого) и территориального соглашений, коллективного договора.

Определение вредных, особо вредных и опасных условий труда осуществляется по результатам аттестации рабочих мест, если иное не предусмотрено законодательством.

Оплата труда сотруднков, которые выполняют работу с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, в особых природных географических и геологических условиях, условиях повышенного риска для здоровья, также может осуществляться в повышенном размере в соответствии с нормами законодательства, положениями генерального, отраслевого (межотраслевого) и территориального соглашений, коллективного договора.

В проекте закона отмечается, что размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы.

При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения её минимального размера не учитываются суммы, на которые повышается оплата труда в соответствии с указанными выше условиями, независимо от способа установления такого повышения (доплата, надбавка, повышение оклада и т. п.);

  • доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;
  • оплата работы в сверхурочное время; оплата за привлечение к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни; премии к праздничным и юбилейным датам;
  • сумма индексации заработной платы; сумма компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

Законопроект в случае его принятия в качестве закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

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По материалам Finance.UA
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