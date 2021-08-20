Федоров рассказал, как сгенерировать COVID-сертификат и Дія.Подпись в Дії

Украинцы могут снова путешествовать без ограничений в страны Европы. На прошлой неделе ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. В то же время Украина признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія, почему для этого нужна Дія.Подпись и как ее получить.

COVID-сертификат — это документ в Дії, подтверждающий статус о вакцинации. Сертификат можно сгенерировать в несколько кликов:

нужно обновить приложение в PlayMarket или AppStore.

затем в Дії надо нажать «Услуги», выбрать пункт « COVID -сертификаты» и «сгенерировать сертификат».

далее Дія.Подписью нужно подписать заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения ( ЭСОЗ ) в Дію.

«Это необходимый пункт, ведь COVID-сертификат — это первый медицинский документ в Дія. Чтобы получить медицинские данные, нужна подпись и согласие человека на это. Вместо того, чтобы утверждать бумажки в кабинетах, это можно сделать с помощью Дія.Подписи. Это уникальная в мире технология электронной подписи по PhotoID, которую мы используем первыми. Также Украина стала одной из первых стран вне ЕС с цифровым сертификатом COVID-19, который полностью признан Европейским Союзом», — отметил Михаил Федоров.

Как сгенерировать Дія.Подпись:

протрите фронтальную камеру, чтобы случайные отпечатки пальцев не мешали идентификации. Лучше делать это на однородном фоне и с ярким освещением.

наведите камеру на лицо. Нужно, чтобы оно попало в зеленую рамку на экране.

следуйте инструкциям приложения. Надо будет наклонить голову или покрутить лицом, чтобы система смогла проверить ваше фото с биометрией в реестре.

система делает финальное фото — и все. Таким образом, никто не сможет подделать вашу подпись, потому что вы подтвердили свою личность.

После этого сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении.

Сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения полного курса вакцинации. Проверить действительность COVID-сертификата можно будет по QR-коду. В QR-коде закодирован документ. В аэропорту, когда вы приедете в другую страну, у вас проверят ваш физический загранпаспорт. А также считывают QR-код вашего COVID-сертификата в Дії. Ваши медицинские и персональные данные не передаются в другие страны и размещены только в телефоне и в ЭСОЗ.