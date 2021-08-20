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Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчин

Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчин

Министерство экономики подготовило проект “Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации”. Документ должен одобрить Кабинет министров.

Документ обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. Как следствие, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, хоть и демонстрирует на протяжении 2020 – первой половины 2021 года тенденцию к сокращению, однако остается существенно выше соответствующего показателя в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского союза.

Документом предлагается приведение законодательства Украины в сфере оплаты труда в полное соответствие международных норм и стандартов в этой сфере. Планируется разработать проект Закона Украины “о равном вознаграждении за труд равной ценности”.

Запланировано внедрение Методики гендерно-нейтральной оценки работ на основе соответствующей методологии МОТ, с возможностью детализации результатов для отдельных подразделений предприятий (учреждений, организаций).

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Также планируется ввести разумные соотношения между вознаграждением работников и руководителей государственных компаний, учреждений, организаций.

Кроме того, предлагается повысить размер минимальной заработной платы до уровня 55% от средней в экономике.

В плане есть пункт о введении квотного принципа для представления женщин в руководящих органах предприятий (учреждений, организаций) и в публичной политике.

Также предлагается поощрять мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, а также увеличивать долю неоплачиваемой домашней работы и работы по уходу.

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По материалам РБК-Украина
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