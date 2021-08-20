Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что люди, не откладывающие накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.
Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина». В то же время чиновник констатировал, что переход украинцев на накопительную пенсионную систему сейчас невозможен.
«Должна быть этапность. Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ», — отметил Марченко.
По его словам, звучит много скепсиса относительно того, что накопительная система якобы показала свою неэффективность.
«Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — подчеркнул министр.
Он отметил, что демографические тенденции в стране таковы, что обеспечивать функционирование солидарной системы, когда наступит выход на пенсию людей его возраста, будет невозможно.
«Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта — или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать», — сказал Марченко.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинВчера, 11:03 - 5094 14
Зеленский дал задание главам ОГА: новый завод в каждой областиВчера, 14:30 - 2178 11
Президент Эстонии посоветовала не инвестировать в УкраинуВчера, 16:45 - 2914 9
Пробки в Киеве можно уменьшить на 20% с помощью искусственного интеллектаВчера, 06:34 - 509 8
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Около часа назад - 683 6
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинВчера, 11:03 - 5094 14
Гетманцев посчитал, сколько денег украинцы хранят «под подушкой»Вчера, 14:00 - 3163 5
В Украине отменили запрет на отключение коммунальных услуг за долгиВчера, 16:00 - 3049 1
Президент Эстонии посоветовала не инвестировать в УкраинуВчера, 16:45 - 2914 9
Зеленский дал задание главам ОГА: новый завод в каждой областиВчера, 14:30 - 2178 11
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 771
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 510
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1411 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2916 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1192 5