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Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»

Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что люди, не откладывающие накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.

Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина». В то же время чиновник констатировал, что переход украинцев на накопительную пенсионную систему сейчас невозможен.

«Должна быть этапность. Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ», — отметил Марченко.

По его словам, звучит много скепсиса относительно того, что накопительная система якобы показала свою неэффективность.

«Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — подчеркнул министр.

Он отметил, что демографические тенденции в стране таковы, что обеспечивать функционирование солидарной системы, когда наступит выход на пенсию людей его возраста, будет невозможно.

Пенсионные системы мира 🧓👴

«Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта — или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать», — сказал Марченко.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;
  • если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах;
  • по подсчетам Минсоцполитики, около 7000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Дело
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