В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятины

На 14-м году своего существования обанкротилась компания «Агромарс», производитель известной в Украине курятины «Гавриловские курчата», пишет УНН.

Объявление о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева. В течении 30 дней после этого все кредиторы могли предъявить свои требования, которых накопилось немало.

О том, что в компании серьезный кризис, стало известно еще в начале года, когда прекратился выпуск продукции.

Однако производитель все еще надеялся «встать на ноги». Теперь уже ясно, что «Гавриловские курчата» уходят в историю. Впрочем, не исключено, что производство будут пытаться возрождать уже другие инвесторы, среди которых некоторые СМИ называют владельца АТБ. Но для начала им придется разобраться с многомиллионными долгами нынешних собственников Марины и Евгения Сигал.