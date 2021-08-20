В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятины

На 14-м году своего существования обанкротилась компания «Агромарс», производитель известной в Украине курятины «Гавриловские курчата», пишет УНН.
Объявление о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева. В течении 30 дней после этого все кредиторы могли предъявить свои требования, которых накопилось немало.
О том, что в компании серьезный кризис, стало известно еще в начале года, когда прекратился выпуск продукции.
Однако производитель все еще надеялся «встать на ноги». Теперь уже ясно, что «Гавриловские курчата» уходят в историю. Впрочем, не исключено, что производство будут пытаться возрождать уже другие инвесторы, среди которых некоторые СМИ называют владельца АТБ. Но для начала им придется разобраться с многомиллионными долгами нынешних собственников Марины и Евгения Сигал.
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