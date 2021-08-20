В ГНС объяснили, как открыть специальный счет для одноразового декларирования

В налоговой службе объяснили, как открыть спецсчет для целей одноразового (специального) добровольного декларирования.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валюте в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины (далее – специальные счета) до подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации.
Декларант обращается в банк для открытия специального счета.
Банк обеспечивает размещение средств в наличной форме и/или банковских металлах для целей однократного (специального) добровольного декларирования на специальном счете после осуществления надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – законодательство в сфере финансового мониторинга).
Банк принимает меры по установлению источников происхождения этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга, после зачисления их на специальный счет декларанта.
Декларант дополнительно к документам для открытия специального счета подает анкету.
Декларант сообщает об источниках происхождения (получения, приобретения) декларируемых активов:
Подписывая заявление, декларант сообщает, что объект декларирования не относится к:
1. Активам физического лица, полученным (приобретенным) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признака уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:
2. Активов физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений.
3. Активов физического лица или юридического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений.
4. Активов декларанта, имеющих источники происхождения с территории страны, признанной государством-агрессором по закону.
Банк осуществляет прием от декларанта наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов с физической поставкой для зачисления на специальные счета декларанта через операционную кассу по заявлению на перевод наличности.
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