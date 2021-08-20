0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

В ГНС объяснили, как открыть специальный счет для одноразового декларирования

В ГНС объяснили, как открыть специальный счет для одноразового декларирования

В налоговой службе объяснили, как открыть спецсчет для целей одноразового (специального) добровольного декларирования.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валюте в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины (далее – специальные счета) до подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации.

Декларант обращается в банк для открытия специального счета.

Банк обеспечивает размещение средств в наличной форме и/или банковских металлах для целей однократного (специального) добровольного декларирования на специальном счете после осуществления надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – законодательство в сфере финансового мониторинга).

Банк принимает меры по установлению источников происхождения этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга, после зачисления их на специальный счет декларанта.

Декларант дополнительно к документам для открытия специального счета подает анкету.

Декларант сообщает об источниках происхождения (получения, приобретения) декларируемых активов:

  • активы, полученные от ведения предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности;
  • активы, полученные в виде необлагаемых доходов;
  • активы, полученные в виде подарка;
  • иные источники происхождения, получения, приобретения) активов, которые декларируются (указать, какие именно).

Подписывая заявление, декларант сообщает, что объект декларирования не относится к:

1. Активам физического лица, полученным (приобретенным) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признака уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

  • уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • нарушениями в сфере валютного законодательства;
  • нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного в п. 12 ст. 50 от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями.

2. Активов физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений.

3. Активов физического лица или юридического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений.

4. Активов декларанта, имеющих источники происхождения с территории страны, признанной государством-агрессором по закону.

Банк осуществляет прием от декларанта наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов с физической поставкой для зачисления на специальные счета декларанта через операционную кассу по заявлению на перевод наличности.

Налоговая амнистия: какие цели преследует власть

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.