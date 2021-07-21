День финансов: Дубилет запускает Leobank, Новая почта вводит специальный тариф, казахи покупают Portmone

Вторник, 27 июля. Особенности нового банка от Дубилета, и специального тарифа от Новой почты.

Дубилет запускает Leobank в Азербайджане. Сооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк под брендом Leobank в Азербайджане. Полноценный запуск запланирован на сентябрь этого года. По словам Дубилета, условия и тарифы по духу похожи на monobank. На сайте Leobank уже доступен предварительный заказ на кредитную карту с лимитом до 10 000 азербайджанских манатов (около $ 6 тыс.). Кредитные линии можно использовать сроком до 62 дней, а личные средства на карте будут приносить доход.

Тарифы на газ в августе. Газопоставщики начали опубликовывать тарифы на следующий месяц. Так, в августе самый низкий месячный тариф составит 7,99 гривны за кубометр газа. Его предлагают компании «Стрыйнафтогаз» и «Галнафтогаз». Самый высокий августовский тариф сейчас в компании «Энергия страны» — 16,99 гривны за кубометр газа.

Спецтариф на доставку из Турции. «Новая почта» ввела специальный тариф на доставку из Турции. Стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправки. Сроки доставки заказов – от 8 рабочих дней. В Новой почте нам подробно рассказали, как совершать такие покупки.

Стоимость проезда по платным дорогам. Министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут возведены в сотрудничестве с частными инвесторами.

Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

Portmone покупают казахи. Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi.kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone. В компании отметили, что выбор остановился на платежной системе Portmone по ряду причин. Сделку планируют закрыть в IV квартале 2021 года.

Доплаты пенсионерам 70-75 лет. Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров 70−75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей. Если таких пенсионеров включат в программу, то будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам. В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году. Подробнее о них – по ссылке.

Искали коррупцию, нашли деньги. ГБР заподозрило руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в присвоении государственных 400 тысяч долларов. Сообщили о подозрении как руководству АРМА, так и двум адвокатам. Как заявляют в ГБР, указанные лица, на основании поддельных судебных решений, перечисляли средства на банковский счет физлица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.