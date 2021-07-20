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Казахский финтех покупает Portmone

Казахский финтех покупает Portmone

Казахский финтех Kaspi.kz покупает Portmone. Об этой сделке компания сообщила в отчете для инвесторов за II квартал.

«Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi.kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone», – указано в презентации.

Выбор остановился на Portmone по ряду причин.

«Portmone дает нам надежную стартовую платформу с лицензией на оплату от Национального банка Украины, аккредитацией Visa & Mastercard, деловыми отношениями с тысячами торговцев и широким пулом банков», – сообщили в компании.

При условии одобрения регуляторных органов сделку планируют закрыть в IV квартале 2021 года.

Эта сделка не окажет финансового воздействия на Kaspi.kz в текущем году.

По мнению казахов, Украина может стать важным источником IT-талантов для Kaspi.kz в среднесрочной перспективе.

Казахский проект Kaspi.kz одновременно является Super App, Marketplace, Fintech & Payments.

Этим приложением пользуется 10,2 млн клиентов.

По материалам Финансовый клуб
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